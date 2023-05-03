В Минпросвещения порекомендовали провести последние звонки 22-23 мая
Сергей Кравцов пожелал выпускникам удачи с экзаменами
03 мая 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рекомендовал провести 22-23 мая последние звонки и 23-24 июня – выпускные.
Он отметил, что все мероприятия состоятся в очном режиме, а также пожелал выпускникам хорошо подготовиться к экзаменам.
"Главное – не волноваться, и всё получится!" – цитирует Кравцова пресс-служба ведомства.
Ранее рассказали, когда и по каким предметам выпускники сдают ЕГЭ в 2023 году.
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