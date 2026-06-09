К 2026 году постройка прошла через запустение, череду судов и пожар

09 июня 2026, 09:15, ИА Амител

Здание на Ленина, 94, до пожара/ Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ветшающее историческое здание бывшего Дома инженерно-технических работников в Барнауле получило шанс на восстановление хотя бы своего внешнего вида. Администрации Октябрьского района удалось через суд обязать его нынешних управляющих — алтайский филиал Росимущества — заняться ремонтом фасада постройки. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда Алтайского края.

Судебный процесс стартовал еще в июне 2025 года. Администрация Октябрьского района обратилась с иском в Арбитражный суд Алтайского края и потребовала привести фасад здания по адресу проспект Ленина, 94, в "надлежащее санитарное, техническое и эстетическое состояние". Причиной для обращения в суд стали опасности, связанные с возможным обрушением фасада: риск вреда гражданам и их имуществу. А также тот факт, что "непринятие мер" для спасения здания может привести к его разрушению или изменению облика постройки, признанной памятником архитектуры.

При этом в прошлом обязательства по приведению фасада постройки в надлежащий вид суд уже возлагал на иную организацию — ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России", которая и распоряжалась зданием на правах оперативного управления. Однако это учреждение через суд передало постройку под крыло Росимущества.

«По всему фасаду здания по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 94, в частности на архитектурных элементах здания: на колоннах, фронтоне, карнизе, балясинах прослеживаются трещины и сильное отслоение штукатурного слоя, виден кирпич. Парадная лестница, ведущая к центральному входу, разрушена. Перечисленные повреждения фасада нарушают архитектурный облик района. Кроме того, возможно обрушение элементов фасада здания на тротуар, что может повлечь угрозу жизни и здоровью граждан», — описано актуальное состояние здания в материалах суда.

Суд подтвердил: обязанности по содержанию здания сегодня лежат именно на Росимуществе. Возражения федерального ведомства о том, что оно не является специальной организацией, занимающейся восстановительными работами, были отклонены. Оперативное управление зданием закреплено именно за Росимуществом, а значит, ему и нужно спасать постройку.

Напомним, здание ДИТР (Дом инженерно-технических работников, также известный как Дом науки и техники) возвели в 1950-х годах. Оно признано объектом культурного наследия. В 1990-е его площади начали сдавать в аренду, однако в дальнейшем постройку забросили.

До 2024 года здание находилось под крылом "Центра по обеспечению деятельности казначейства России", однако эта организация через суд передала его Росимуществу. Впрочем, связанных с постройкой судов в целом было немало. Так, например, администрация Октябрьского района долгое время добивалась, чтобы вокруг объекта возвели ограждение: из-за все той же опасности обрушения фасада. В итоге забор вокруг ДИТР появился.

А в апреле 2026 года в здании произошел пожар. В МЧС наиболее вероятной причиной возгорания назвали "неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица".