Россиян призвали не посещать Турцию из-за опасного вируса
По данным Геннадия Онищенко, туристы уже столкнулись с болезнью Коксаки
05 июня 2025, 12:46, ИА Амител
Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки, сообщает ТАСС.
По его словам, вирус передается через воду, пищу и грязные руки, а заболевают им чаще всего дети до десяти лет. Коксаки может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной.
"Я буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию. Скажу, что, несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки", – отметил Онищенко.
В ноябре 2024 года СМИ сообщали, что вирус Коксаки распространялся по регионам России. По одной из версий, болезнь завозили в РФ из Турции.
12:49:51 05-06-2025
Переговоры тоже нужно переносить из Турции тогда, верно или он это им не озвучит?
13:23:45 05-06-2025
Гость (12:49:51 05-06-2025) Переговоры тоже нужно переносить из Турции тогда, верно или ... Переговоры ведут лица старше 10 лет.
13:32:30 05-06-2025
ноги моей не будет в Турции... и не вирус тому виной)..."за все подключено" меня не купишь, они еще за посла не ответили...
17:24:19 05-06-2025
не нужен мне берег турецкий (13:32:30 05-06-2025) ноги моей не будет в Турции... и не вирус тому виной)..."за ... за Грибоедова?
20:08:58 05-06-2025
Гость (17:24:19 05-06-2025) за Грибоедова?... и за Грибоедова тоже)
21:22:26 05-06-2025
не нужен мне берег Турецкий (20:08:58 05-06-2025) и за Грибоедова тоже) ... Грибоедова в Иране так то убили. Двоечники.
09:05:38 06-06-2025
Гость (21:22:26 05-06-2025) Грибоедова в Иране так то убили. Двоечники.... а помоему тоже они одинаковые...
13:41:36 05-06-2025
да конечно)))) все в Сочи?
17:17:32 05-06-2025
Гость (13:41:36 05-06-2025) да конечно)))) все в Сочи?... вам с детьми можно в Турцию
13:49:46 05-06-2025
Не впускать обратно в страну пока справку не покажут и карантин на шесть месяцев в погребе!
К тому же Турция в НАТО, если потратил деньги в Турции это значит задонатил в НАТО, а это измена Родине!
16:31:20 05-06-2025
:: (13:49:46 05-06-2025) Не впускать обратно в страну пока справку не покажут и каран...
Не пускать в интернет без всестороннего обследования и положительного заключения специалистов клиники им Ю.К. Эрдмана!
15:46:53 05-06-2025
10 лет назад у знакомых в Барнауле ребенок заболел Коксаки. Никуда не ездили.