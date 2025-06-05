Россиян призвали не посещать Турцию из-за опасного вируса

По данным Геннадия Онищенко, туристы уже столкнулись с болезнью Коксаки

05 июня 2025, 12:46, ИА Амител

Фото: Mauro Lima / unsplash.com

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки, сообщает ТАСС.

По его словам, вирус передается через воду, пищу и грязные руки, а заболевают им чаще всего дети до десяти лет. Коксаки может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной.

"Я буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию. Скажу, что, несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки", – отметил Онищенко.

В ноябре 2024 года СМИ сообщали, что вирус Коксаки распространялся по регионам России. По одной из версий, болезнь завозили в РФ из Турции.