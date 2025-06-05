НОВОСТИЗдоровье

Россиян призвали не посещать Турцию из-за опасного вируса

По данным Геннадия Онищенко, туристы уже столкнулись с болезнью Коксаки

05 июня 2025, 12:46, ИА Амител

Фото: Mauro Lima / unsplash.com
Фото: Mauro Lima / unsplash.com

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки, сообщает ТАСС.

По его словам, вирус передается через воду, пищу и грязные руки, а заболевают им чаще всего дети до десяти лет. Коксаки может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной.

"Я буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию. Скажу, что, несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки", – отметил Онищенко.

В ноябре 2024 года СМИ сообщали, что вирус Коксаки распространялся по регионам России. По одной из версий, болезнь завозили в РФ из Турции.

Туризм Вирус Турция

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

12:49:51 05-06-2025

Переговоры тоже нужно переносить из Турции тогда, верно или он это им не озвучит?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ого

13:23:45 05-06-2025

Гость (12:49:51 05-06-2025) Переговоры тоже нужно переносить из Турции тогда, верно или ... Переговоры ведут лица старше 10 лет.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
не нужен мне берег турецкий

13:32:30 05-06-2025

ноги моей не будет в Турции... и не вирус тому виной)..."за все подключено" меня не купишь, они еще за посла не ответили...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:19 05-06-2025

не нужен мне берег турецкий (13:32:30 05-06-2025) ноги моей не будет в Турции... и не вирус тому виной)..."за ... за Грибоедова?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
не нужен мне берег Турецкий

20:08:58 05-06-2025

Гость (17:24:19 05-06-2025) за Грибоедова?... и за Грибоедова тоже)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:22:26 05-06-2025

не нужен мне берег Турецкий (20:08:58 05-06-2025) и за Грибоедова тоже) ... Грибоедова в Иране так то убили. Двоечники.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:05:38 06-06-2025

Гость (21:22:26 05-06-2025) Грибоедова в Иране так то убили. Двоечники.... а помоему тоже они одинаковые...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:36 05-06-2025

да конечно)))) все в Сочи?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:17:32 05-06-2025

Гость (13:41:36 05-06-2025) да конечно)))) все в Сочи?... вам с детьми можно в Турцию

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
::

13:49:46 05-06-2025

Не впускать обратно в страну пока справку не покажут и карантин на шесть месяцев в погребе!
К тому же Турция в НАТО, если потратил деньги в Турции это значит задонатил в НАТО, а это измена Родине!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:20 05-06-2025

:: (13:49:46 05-06-2025) Не впускать обратно в страну пока справку не покажут и каран...
Не пускать в интернет без всестороннего обследования и положительного заключения специалистов клиники им Ю.К. Эрдмана!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:53 05-06-2025

10 лет назад у знакомых в Барнауле ребенок заболел Коксаки. Никуда не ездили.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров