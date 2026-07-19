Россиянам объяснили, как накопить миллион рублей
Первым шагом должно стать четкое определение финансовой цели
19 июля 2026, 18:39, ИА Амител
Перед тем как начать копить миллион рублей, важно оценить личный бюджет, определить срок достижения цели и сумму ежемесячных накоплений. Такие рекомендации РИА Новости дал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
«Нужно задать точные параметры цели. Помимо суммы (один миллион рублей), укажите срок и назначение средств. Так вы поймете, сколько средств нужно откладывать в единицу времени, а также усилите мотивацию для реализации цели», — отметил Андрей Смирнов.
Эксперт также советует провести анализ личных финансов, разделив доходы и расходы по категориям. Это позволит понять, какие траты являются обязательными, а какие можно сократить.
Кроме того, для накоплений рекомендуется открыть отдельный счет, который будет использоваться только для достижения поставленной цели.
По словам Смирнова, им может стать и брокерский счет, если средства планируется инвестировать в активы с относительно низким уровнем риска. В качестве примера он привел долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ), доходность которых, по его оценке, превышает 16,1%.
Эксперт подчеркнул, что накопительный счет необходимо регулярно пополнять и не использовать хранящиеся на нем средства без крайней необходимости.
«Пытайтесь не только оптимизировать расходы и поддерживать дисциплину, но и увеличивать доход», — добавил Андрей Смирнов.
Он отметил, что рост доходов может быть затруднен в текущих условиях рынка труда, однако на длительном временном горизонте такая задача остается вполне достижимой.
18:42:32 19-07-2026
Первым шагом - родитесь в семье миллионера.
22:07:28 19-07-2026
Светлана (18:42:32 19-07-2026) Первым шагом - родитесь в семье миллионера.... Ценный лайфхак
18:45:16 19-07-2026
А что такое миллион рублей сейчас?
Это примерно 10 тысяч рублей в 2000 году. Куда его потратить?
Опять смеются перед выборами над народом. Ну ну.
Я школу окончил в СССР и пошел работать. Ни разу не ходил на выборы.
В этом году обязательно пойду.
21:12:28 19-07-2026
Гость (18:45:16 19-07-2026) А что такое миллион рублей сейчас? Это примерно 10 тысяч... Вы чо! У меня зарплата в 2000 годах была 15 тысяч. Как-то не особо я в указанной вами пропорции себя чувствовал.
18:46:46 19-07-2026
Главное - постарайтесь не кушать.
06:51:34 20-07-2026
Musik (18:46:46 19-07-2026) Главное - постарайтесь не кушать. ... И ходить голым. Жить желательно на улице.
18:47:58 19-07-2026
Напишите как накопить 20 млн руб или уж сразу 100 млн.
А то все тут наивные чибурахи , им деньги с неба валятся а накопить они не согут
00:18:02 20-07-2026
Гость (18:47:58 19-07-2026) Напишите как накопить 20 млн руб или уж сразу 100 млн. А... Ну наконец то рассказали как лям накопить, просто откладывать надо, че ж я раньше не знал, а если так 10 раз повторить 10 лямов будет, ееесс, завтра начну)))
19:02:18 19-07-2026
что? инфоцигане выходят на новый уровень?
19:08:41 19-07-2026
Более вероятный способ - напишите 10, отложить 9 на отмазы, итого 1 честно заработан.
21:56:44 19-07-2026
Musik (19:08:41 19-07-2026) Более вероятный способ - напишите 10, отложить 9 на отмазы, ... Напилите, имелось ввиду конечно же.
Кто не понял описку тому даже нещясного миллиона не светит.
19:13:12 19-07-2026
Эх эксперт, такой эксперт. Тут всё просто. Нужно каждый месяц откладывать по 83333,33 и за год будет миллион. Не благодарите.
01:02:41 20-07-2026
Гость (19:13:12 19-07-2026) Эх эксперт, такой эксперт. Тут всё просто. Нужно каждый меся... У меня есть схема покороче: откладывать по 500 тысяч в месяц. Всего лишь 2 месяца и у вас миллион!
19:43:05 19-07-2026
Какой умный эксперт- но я все равно не понял как с моей пенсии накопить миллион рублей. Может эксперт будет мне подкидывать каждый месяц круглую сумму- а я буду копить.
21:08:37 19-07-2026
Гость (19:43:05 19-07-2026) Какой умный эксперт- но я все равно не понял как с моей пенс... Нормальные пенсионеры десятками миллионов мошенникам перечисляют и золотыми слитками добавляют.
А вы какой-то скрытный.
23:27:47 19-07-2026
Musik (21:08:37 19-07-2026) Нормальные пенсионеры десятками миллионов мошенникам перечис...
И сколько вы их таких видели. Мы -ни одного. Только читаем, какие есть миллионеры-пенсионеры, а в глаза не видели.
00:14:33 20-07-2026
гость (23:27:47 19-07-2026) И сколько вы их таких видели. Мы -ни одного. Только чи... Есть такие, которые бывшие разного рода фуражконосители.
05:47:14 20-07-2026
Musik (21:08:37 19-07-2026) Нормальные пенсионеры десятками миллионов мошенникам перечис... Нормальные пенсионеры 10-ки миллионов не имеют. Это пенсионеры бывшие чиновники сидевшие на хлебных местах по блату. Ну а власти в целях пропаганды пишут пенсионер отдал мошенникам столько-то миллионов- но не уточняют кем этот чинуша работал.
20:24:44 19-07-2026
Пенсия 19212р есть цель купить Bugatti Type 57, сколько лет придется копить?
00:15:33 20-07-2026
Гость (20:24:44 19-07-2026) Пенсия 19212р есть цель купить Bugatti Type 57, сколько ле... Купите за 1 руб. в МВидео, остальное на 100 лет растяните.
20:37:48 19-07-2026
Нужно ежемесячно откладывать около 83 т/р и уже через год у вас будет миллион
20:51:51 19-07-2026
Тупее ничего не придумали...
00:19:39 20-07-2026
Очень полезная статья, спасибо!
06:54:34 20-07-2026
Да эта статья просто развод на диспут. Короче кинокомедия особенно для нашего города и наших зарплат и пенсий.
07:15:32 20-07-2026
Броши есть и брошу пить буду денежки копить!
09:10:12 20-07-2026
Работайте больше-жить будете лучше(девиз наших нынешних благодетелей).
16:43:21 20-07-2026
новость уже второй день висит - чё, кто накопил?