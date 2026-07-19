Первым шагом должно стать четкое определение финансовой цели

19 июля 2026, 18:39, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Перед тем как начать копить миллион рублей, важно оценить личный бюджет, определить срок достижения цели и сумму ежемесячных накоплений. Такие рекомендации РИА Новости дал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

«Нужно задать точные параметры цели. Помимо суммы (один миллион рублей), укажите срок и назначение средств. Так вы поймете, сколько средств нужно откладывать в единицу времени, а также усилите мотивацию для реализации цели», — отметил Андрей Смирнов.

Эксперт также советует провести анализ личных финансов, разделив доходы и расходы по категориям. Это позволит понять, какие траты являются обязательными, а какие можно сократить.

Кроме того, для накоплений рекомендуется открыть отдельный счет, который будет использоваться только для достижения поставленной цели.

По словам Смирнова, им может стать и брокерский счет, если средства планируется инвестировать в активы с относительно низким уровнем риска. В качестве примера он привел долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ), доходность которых, по его оценке, превышает 16,1%.

Эксперт подчеркнул, что накопительный счет необходимо регулярно пополнять и не использовать хранящиеся на нем средства без крайней необходимости.

«Пытайтесь не только оптимизировать расходы и поддерживать дисциплину, но и увеличивать доход», — добавил Андрей Смирнов.

Он отметил, что рост доходов может быть затруднен в текущих условиях рынка труда, однако на длительном временном горизонте такая задача остается вполне достижимой.