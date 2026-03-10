Главу компании в Барнауле осудили за хищение миллиона у онкодиспансера. Подробности

Его признали виновным в мошенничестве при ремонте медоборудования

10 марта 2026, 09:00, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В 2025 году в Алтайском крае на 3,5% (с 576 до 596) выросло количество тяжких и особо тяжких экономических преступлений. Всего в прошлом году органы внутренних дел выявили 814 преступлений экономической направленности. Об этом на февральской сессии Алтайского краевого Законодательного собрания сообщил начальник Главного управления МВД России по региону Сергей Камышев. В качестве примера, иллюстрирующего подобные нарушения закона, можно привести уголовное дело, связанное с исполнением контрактов в сфере здравоохранения. В конце прошлого года в регионе осудили одного из топ-менеджеров частной компании.

О ком идет речь?

Речь о заместителе директора ООО Аксенове А.О., которого судили за хищение более миллиона рублей у краевого онкодиспансера. Судя по всему, это Алексей Аксенов, занимавший должность одного из руководителей, предположительно, алтайской компании "Ал Сибтрейд". Сейчас, судя по открытым источникам, учредителем и директором ООО "Ал Сибтрейд" является Людмила Сергеевна Аксенова.

В конце прошлого года Центральный районный суд Барнаула признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения и в особо крупном размере. Суд назначил четыре года лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей.

В чем его обвиняют?

Суд установил, что с августа по декабрь 2023 года Аксенов исполнял обязанности директора общества и фактически руководил компанией.

ООО оказывало платные услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского, в том числе эндоскопического, оборудования различным учреждениям здравоохранения. Среди заказчиков был Алтайский краевой онкологический диспансер.

Между краевым учреждением и обществом заключили контракты на обслуживание и ремонт оборудования. В рамках этих договоров компания должна была устранять неисправности, проводить замену запчастей и обеспечивать исправную работу приборов.

Однако, как установил суд, Аксенов, действуя из корыстных побуждений и используя служебное положение, организовал внесение в бухгалтерские документы заведомо ложных сведений о якобы выполненных работах. В ведомостях и счетах-фактурах указывали перечень и объем услуг, которые фактически не оказывались.

«Для реализации задуманного Аксенов намеревался организовать изготовление, подписание ФИО, заверение ЭЦП и оттисками печати ООО, предоставление в <данные изъяты> (для производства оплаты в адрес ООО) ведомостей и счетов-фактур, содержащих заведомо ложные сведения о перечне, объемах и стоимости якобы оказанных (планируемых к оказанию) по контракту, которые в действительности ООО в лице Аксенова выполнять не собиралось и в последующем не выполняло», — говорится в материалах дела.

Как выяснило следствие, часть заявленных работ не выполнялась вовсе. Например, устранение нескольких неисправностей и замена запчастей. В документах фигурировали дорогостоящие комплектующие на десятки и сотни тысяч рублей. Фактически же эти детали не менялись.

Кроме того, в одном из эпизодов вместо заявленной замены запчасти стоимостью 603 тысячи рублей компания установила элемент значительно дешевле — на 164 тысячи. Разница составила 439 тысяч. При этом дополнительные работы на сумму 34 тысячи рублей, которые действительно были выполнены, в актах не отражались и не оплачивались.

В итоге в официальные документы внесли ложные сведения о выполнении фиктивных услуг на 1,081 млн рублей.

Сотрудники медучреждения, доверяя представленным документам, подписывали акты приемки и направляли их в бухгалтерию для оплаты. Денежные средства перечисляли на счет общества через управление федерального казначейства. Суд пришел к выводу, что перечисления были произведены незаконно и необоснованно, поскольку услуги в указанном объеме не оказывались.

Аксенов А.О. полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что действовал самостоятельно, без участия других лиц. Суд учел признание вины, раскаяние и возмещение ущерба, после чего назначил условное наказание и штраф.

А деньги где?

По словам Аксенова, похищенный миллион он направил на выплату заработной платы себе, своей дочери и еще четырем сотрудникам общества. Причем с начисленных сумм были уплачены НДФЛ и обязательные страховые взносы. Общая сумма выплат и обязательных платежей превысила 1,4 млн рублей.

Еще одно уголовное дело

Кстати, имя Аксенова А.О. фигурировало и в другом уголовном деле, связанном с бюджетными средствами в сфере здравоохранения. Речь идет о процессе в Новосибирске – осудили Комиссарову Е.М., как писали многие местные и федеральные СМИ, бывшего врио главного врача Центральной клинической больницы СО РАН Екатерину Комиссарову. В материалах указано, что Аксенов работал замруководителя коммерческой организации ООО "А" (полное наименование в материалах суда скрыто) и был знакомым Комиссаровой.

В июле 2017 года она заключила государственный контракт с указанной компанией на ремонт лабораторного оборудования с заменой запчастей на сумму более двух миллионов рублей. При этом оборудование находилось в исправном состоянии, а фактический ремонт не проводился. Несмотря на это, документы о выполнении работ были подписаны, и средства перечислены подрядчику.

Следствие установило, что часть денег — около миллиона рублей — обналичили в Барнауле и передали супругу обвиняемой.

Кроме того, расследование касалось поставки партии шприцев и хищения автомобиля УАЗ, принадлежавшего медучреждению. По данным прокуратуры, к уголовной ответственности привлекли всех причастных лиц. На имущество обвиняемых наложили арест для возмещения ущерба.

Советский районный суд Новосибирска признал Комиссарову виновной в хищении и растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначил ей четыре года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет. Ее супруг получил три года и шесть месяцев колонии.

Аксенова признали виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ — пособничество в присвоении или растрате в особо крупном размере. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также суд потребовал взыскать с виновных ущерб в пользу медицинского учреждения.