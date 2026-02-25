За нелегальный майнинг предложили штрафовать на 10 миллионов рублей

В марте планируется первое чтение законопроекта об административной ответственности

25 февраля 2026, 09:36, ИА Амител

Госдума в марте намерена рассмотреть законопроект о введении штрафов за незаконный майнинг криптовалюты. Об этом РИА Новости сообщил источник в нижней палате.

Документ вводит административную ответственность за нарушение правил майнинга в регионах, где он запрещен. Предлагаемые санкции:

для граждан — до 150 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 800 тысяч рублей;

для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

При повторном нарушении штрафы могут составить до 10 миллионов рублей.

Отдельно прописана ответственность за майнинг с превышением лимитов энергопотребления без включения в реестр. Штраф — до 150 тысяч рублей, повторно — до 1,5 миллиона.

За майнинг без права на деятельность должностным лицам грозит до 300 тысяч, юрлицам — до 500 тысяч. Повторное нарушение увеличит суммы до 5 миллионов.

Операторов майнинговой инфраструктуры предлагается штрафовать до 500 тысяч за предоставление услуг не включенным в реестр лицам, повторно — до 5 миллионов.