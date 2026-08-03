С одной стороны, повышенные ставки по вкладам дают шанс заработать больше, с другой — более дорогие кредиты могут увеличить долговую нагрузку

03 августа 2026, 15:00, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

Центральный банк, снижая ключевую ставку, не всегда вызывает немедленную реакцию у всех кредитных организаций. Некоторые банки, напротив, увеличивают доходность по депозитам. Старший научный сотрудник Президентской академии Владимир Еремкин объяснил это агентству "Прайм".

Эксперт отметил, что снижение ключевой ставки может привести к оттоку вкладчиков, если альтернативные финансовые инструменты предлагают более привлекательные условия. Чтобы привлечь дополнительные средства, банкам приходится повышать ставки, даже если это противоречит политике Центрального банка.

«В таких условиях банки вынуждены балансировать между сигналами регулятора и реальным поведением вкладчиков. Если последние готовы уходить при снижении ставки, банк вынужден платить больше», — пояснил Еремкин.

Следовательно, вкладчикам важно не только отслеживать решения Центрального банка, но и внимательно изучать предложения конкретных банков. В условиях конкуренции кредитные организации могут предлагать более выгодные условия по сравнению со средним уровнем по рынку, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что рынок сбережений вырос в июне на фоне ожидания снижения ключевой ставки.