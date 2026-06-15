Алтайский омбудсмен — о пленных, "черных вдовах" и мошенничестве вокруг СВО

С начала конфликта на Украине домой вернулось более 50 алтайских пленных

15 июня 2026, 06:15, ИА Амител

Антон Васильев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Каждый солдат, воюющий на СВО, может пропасть, оказаться в плену или столкнуться с несправедливостью. При этом родственники бойцов порой не знают, куда обратиться, и попадают к мошенникам. Военным и их семьям в Алтайском крае помогает в том числе региональный уполномоченный по правам человека. Он содействует в поиске бойцов и в их обмене, консультирует семьи, а также следит, чтобы права солдат не нарушались. Журналист amic.ru поговорил с омбудсменом Алтайского края Антоном Васильевым об освобождении пленных, о жалобах солдат и о жуликах, которые наживаются на теме СВО.

"Более 50 жителей края вернулось из плена"

— В одном из выступлений вы говорили, что в последние два года больше всего обращений, которые к вам поступают, касаются помощи без вести пропавших на СВО солдат. Это по-прежнему самый актуальный вопрос? И как вы в таких случаях можете помочь?

— Да, с 2022 года сохраняется массовость обращений по этому вопросу, и сейчас в год их поступает примерно от 500 до 600. Мы разъясняем порядок обращений в органы военного управления, которые занимаются розыском, получаем информацию о разыскных мероприятиях. Ранее по данному направлению мы взаимодействовали с военной полицией, сейчас выстраиваем взаимодействие с Военно-социальным центром.

По пленным родственники к нам приходят с неофициальной информацией, с данными из телеграм-каналов, с предложением от той стороны за деньги вступить в контакт. Порой это сопровождается мошенничеством, а иногда есть и доля правды, что боец жив. Мы эти материалы берем у родственников, и они проверяются.

Мы просим семьи солдат всегда лично обращаться в Международный комитет Красного Креста, который может посещать на Украине места содержания пленных, уточнять списки и налаживать связи с родственниками. Если все подтверждается, комитет передает информацию федеральному уполномоченному и Минобороны, статус меняется на военнопленного, и солдата просят включить в обмен.

— Сколько пропавших без вести вообще удается найти?

— Процент небольшой — во время боевых действий другого ждать и не приходится. Тем более это нестабильный процесс. Есть у нас люди, которые с 2022 года еще в категории возможных военнопленных находятся, и мы не до конца знаем их статус. По ним даже не принято решение о гибели. Но если мы говорим о 500 обращениях в прошлом году, то примерно по 10% из них есть позитивный результат. В основном это пленные, либо они были где-то на территории России, но с ними была прервана связь.

Интервью с Антоном Васильевым / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

— А сколько пленных из Алтайского края на данный момент вернулось домой? И сколько бойцов сейчас находится в плену?

— К сожалению, официальной статистики по пленным нет, она не публикуется. Это закрытая служебная информация только в распоряжении Минобороны.

У нас есть данные по вернувшимся из плена жителям края, родственники которых ранее обращались к уполномоченному — таких за четыре года более 50. Последние обмены были достаточно крупные — по два, три военнослужащих возвращались. Но региональной привязки никакой нет, поэтому из края могут никого и не обменять. Также до окончания боевых действий обмен вообще может не состояться.

Родственники считают, что это должно произойти сразу, но нет. Иногда бывает даже, что все списки согласованы, но в последний момент могут измениться. Процесс очень сложный, деликатный. Самое главное — чтобы родственники надеялись на надлежащие условия нахождения солдата в плену и на уважительное отношение к нему.

"Чувствуем дефицит прямой коммуникации"

— Часто родственники не могут получить вообще никакой информации о своем солдате, говорят, что с ними никто не желает контактировать, и вот это состояние неизвестности доводит людей до отчаяния. Почему складывается именно такая ситуация и что с этим можно сделать?

— Мы чувствуем дефицит прямой коммуникации органов военного управления, не считая военного комиссариата, с родственниками в части розыска. Хотелось бы, чтобы тот, кто компетентно занимается сбором информации и розыском, все-таки выходил на прямой контакт с семьями.

Потому что у уполномоченного нет ни средств, ни сил заниматься разыскной работой в Алтайском крае — ни технических, ни материальных, ни людских. Это не наш уровень принятия решений. К сожалению, и военный комиссариат ограничен в возможностях: он может с войсковой частью связаться, отправить документы, попробовать что-то узнать, в лучшем случае выдать извещение о статусе пропавшего и справку об исчезновении. Долгое время вопросом также занималась военная полиция, которая вообще создавалась для расследования воинских правонарушений.

Поэтому было бы неплохо найти какой-то механизм по контакту с семьями, ведь часто они остаются один на один с этой проблемой — связь прервалась, а воинская часть молчит. Мы очень ждем, что будет специализированное подразделение по розыску. И полагаем, что это должен быть некий орган внутри Минобороны.

— Вы упомянули, что важно надеяться на уважительное отношение к пленным. А были случаи жестокого обращения с пленными из Алтайского края?

— Из СМИ знаем, что, к сожалению, такие случаи допускались. Реакция на нарушения прав военнопленных за рубежом — это уровень Министерства иностранных дел, федерального уполномоченного, международных организаций. Женевскими конвенциями об обращении с военнопленными закреплены принципы гуманизма в отношении захваченных военных, согласно которым раненые и больные военнопленные должны передаваться их стороне без условий.

Антон Васильев / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

"Не просто произвол"

— На что чаще всего жалуются сами солдаты?

— Чаще всего обращаются по вопросам медицинской помощи, связанной с ранением, с реабилитацией, прохождением военно-врачебной комиссии. Порой нужно настойчиво просить военно-врачебную комиссию провести обследование, чтобы определить степень годности, получить лечение, реабилитацию, процедуры. В обращениях пишут, что человек больной, надлежащей помощи ему почему-то не оказали и теперь снова отправляют в войска. Но надо, чтобы сам военнослужащий не молчал. Нередко сами военные инициативу не берут, а закон требует наличие рапорта от самого военнослужащего.

— Были случаи произвола на местах, когда человека отправляли в армию в обход действующих норм?

— Один или два раза такие жалобы были, однако они потом опровергались. Сначала родственники говорят, что человек не подписывал документ, но проверка показывает, что военнослужащий сам на все согласился. Контракт требует активного волеизъявления, за руку отвести не могут. Семья порой не знает, что делает их родственник. Мотивы и ситуации могут быть разные — начиная от чести и боевого братства и заканчивая долгами, неустроенностью семейных отношений, когда человек просто сбегает. Это жизнь, и мы должны это понимать.

— Еще пару лет назад остро обсуждалась тема с отпусками: солдатам их просто не давали. Сейчас с ними все нормально?

— В 2023 и 2024 годах было очень много обращений по отпускам. Мы на этот процесс пытались влиять, просили командование формировать правильный график. В итоге к концу 2024-го — началу 2025-го ситуация исправилась. У нас за этот год по отпуску ни одного обращения.

Интервью с Антоном Васильевым / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

"Мошенники чувствуют наживу"

— Сейчас очень много говорят о мошенниках, которые разными способами пытаются выманить средства у бойцов СВО и их близких. К вам обращались с подобными проблемами? С какими формами мошенничества сталкиваются у нас участники СВО?

— Есть мошенники, которые предлагают свои услуги со стороны юридических фирм — например, помощь в розыске военнослужащего и вызволении его из плена. За такие услуги просят иногда грандиозные суммы. В Новосибирске наша землячка нашла рекламу организации, которая предлагала за миллион рублей не только найти ее сына на Украине, но еще и из плена привезти его сюда. Она отдала 800 тысяч — безрезультатно.

Есть подобные организации, которые, к сожалению, фактически являются мошенниками. По некоторым из них, в том числе в Барнауле, возбуждены уголовные дела, сейчас ведется расследование. Под следствием три компании. Но мы понимаем, что масштаб куда больше, потому что много предложений в интернете. Так что предполагаем, что это верхушка айсберга. Есть компании, которые предлагают родственникам помочь обратиться к уполномоченному по правам человека, то есть к нам. И берут за это по 50 тысяч рублей — и родственники платят. Хотя к нам обратиться может кто угодно, причем бесплатно.

— На слуху еще категория "черных вдов" — мошенниц, которые заключают фиктивные браки с мужчинами перед их отправкой на СВО ради получения компенсаций. Кому-то из этих женщин удается отправить на фронт даже нескольких мужчин и получить за каждого деньги. Было в вашей практике такое?

— По "черным вдовам" у нас практики нет, но мы знаем, что эта проблема существует. В 2025 году был принят закон, который сделал и гражданских жен получателями мер господдержки. Например, в фонд "Защитники Отечества" обращалась женщина, которая просто общалась с заключенным. Они ни дня не прожили вместе, намерения создать семью фактически не было. После он был в зоне СВО, а она пыталась добиться поддержки. Но правоохранительная система работает, и браки таких женщин с участниками СВО уже признавали фиктивными, расторгали по инициативе прокуратуры. Как правило, суды достаточно объективно подходят и понимают, был брак на самом деле или нет.

Но тут есть и другая проблема. Бывает, что человек — сирота, кому-то дорог, но официальных отношений у него нет. Воинская часть может похоронить его с почестями, но в отведенных местах. Я уже на одном из совещаний предлагал, что в таких случаях нужно определить органы в крае, которые возьмут на себя перевозку тела, погребение и памятные мероприятия.

Антон Васильев / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

"Нестабильность выросла"

— 14 мая в России сменился уполномоченный по правам человека, теперь пост занимает Яна Лантратова. Вы уже контактировали с ней?

— Мы ее знаем. Она работала в комитете, который курирует институт уполномоченных, была в Совете по правам человека. Мы ознакомились с ее программой, слышали заявления — там продолжение традиций, которые были заложены предшественниками. Лантратова знает наши проблемы, их надо решать.

— О каких проблемах, например, вы говорите?

— Мы уже говорили о проблеме по розыску военнослужащих. Есть предложение повысить статус рекомендаций уполномоченных. Например, у нас в крае рекомендации уполномоченного закрепляются губернатором в виде поручений органам исполнительной власти с надлежащим контролем за их реализацией, но в ряде регионов рекомендациям уполномоченного никто не следует. Также нужно, чтобы у уполномоченных по всей стране было право законодательной инициативы в региональном парламенте.

Есть проблема с процедурой проверки наличия гражданства, особенно у тех, кто его приобрел в 1990-х годах при переселении в Россию. Люди жили по 30 лет в стране и в одночасье после проверки оказались без гражданства. И даже в период проверки гражданства или миграционного статуса люди на три месяца оказываются в худшем правовом положении, чем лица без гражданства: счета блокируются, паспорт изымается, сим-карта перестает работать.

Кроме того, сейчас начали лишать гражданства за некоторые виды преступлений. Например, женщина родилась в Эстонии, ребенком въехала в РСФСР, получила гражданство, и у нее все родственники — граждане России. Сейчас же она совершила преступление в сфере наркотиков. Или парень, приехавший из ЛНР с семьей еще в 2015 году. Он успел отслужить в российской армии, но совершил преступление и его лишили гражданства. И куда его депортировать? ЛНР теперь — часть России. На Украину его отправлять? Благо, через Администрацию президента решили этот вопрос. Нужно корректировать закон, убирать негативный шлейф, который может возникнуть.

— А сама ситуация с правами человека в России насколько сложнее стала в последние годы?

— Нестабильность выросла. И выросло количество обращений к нам. С 2023 года мы приросли почти на 200–300 обращений, примерно по 150 в год, это 10% прироста. 2360 обращений к уполномоченному было в 2025 году. Можно сказать, что это рост уважения к авторитету уполномоченного, а можно — что другие институты не работают. Многие международные организации упрекают Россию по ряду вопросов, в том числе по жестким ограничениям.

— И последний вопрос: вы на посту уже почти три года. Чем за время вашей работы можете гордиться?

— В 2025 году в 1,7 тысячи случаев мы бесплатно оказали правовую помощь. Почти 300 гражданам удалось помочь восстановить свои права. Где-то помогли вернуть человека из плена, где-то сменили статус на пленного, где-то было назначено лекарство, которое человек не мог получить, где-то пенсию пересчитали. И такая помощь людям очень важна.

В прошлом был случай, когда человека с онкологическим заболеванием удалось освободить из мест лишения свободы, куда он попал за экономическое преступление. Держать его за решеткой не было смысла. Полгода он смог пожить на свободе.

Также важным делом считаю, что совместно с правоохранительными органами нам удалось вернуть более 40 млн рублей долгов по заработной плате работникам двух предприятий Новоалтайска.