Россиянам предоставили право на кредитные каникулы на постоянной основе

Норма будет действовать с 1 января 2024 года

18 июля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума приняла сразу в двух чтениях закон, который закрепляет на постоянной основе право граждан РФ на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Как сообщает РИА Новости, норма будет действовать на постоянной основе с 1 января 2024 года.

"Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору – снизить риск невозврата кредита", – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон на постоянной основе дает заемщику право потребовать от кредитора льготный период на срок до шести месяцев по кредиту (займу), размер которого не превышает значения, определенного правительством РФ.

До установления кабмином максимального размера кредита будут действовать предельные значения, установленные законом: для автокредитов – 1,6 миллиона рублей, для остальных – 450 тысяч рублей, а для кредитных карт – 150 тысяч рублей.