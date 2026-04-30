Врач назвал самый вредный вид выпечки

Диетолог Антон Поляков заявил, что лучше вообще пропустить перекус, чем съесть такую "калорийную бомбу"

30 апреля 2026, 14:32, ИА Амител

Сосиски в тесте / Фото: freepik.com / Тимолина

Эндокринолог и диетолог Антон Поляков в интервью aif.ru рассказал, какую выпечку он считает самой вредной для здоровья. Это жареное тесто с сосиской.

«Честно, ничего из этого не есть — вот самый полезный вариант. Если говорить про наиболее опасный, самый вредный вариант — это, наверное, какое-нибудь жареное тесто с сосиской. Это прям самый худший вариант. Лучше пропустить перекус, чем питаться такой пищей», — пояснил врач.

Поляков отметил, что из печеного и жареного теста печеное все же чуть полезнее, но в целом пользы от такой еды практически нет, и есть ее можно лишь изредка.

Диетолог призвал россиян с осторожностью относиться к уличной еде и перекусам на ходу, особенно если речь о фастфуде. Сосиска в жареном тесте — это настоящая "калорийная бомба", резюмировал специалист.