Врач предупредил о риске рака и болезней сердца из-за недосыпа
Регулярный сон менее шести часов грозит серьезными последствиями: от снижения концентрации до развития заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной систем
25 марта 2026, 12:33, ИА Амител
Регулярный сон менее шести часов может привести к развитию серьезных заболеваний. Об этом РИА Новости рассказал врач-невролог, сомнолог Сеченовского университета Серго Центерадзе.
Кратковременное сокращение сна до пяти-шести часов чревато снижением концентрации, работоспособности, повышением агрессивности и подавленностью в течение дня. Но если недосып длится несколько месяцев или лет, последствия становятся куда серьезнее.
По словам специалиста, доказана роль хронического недосыпа в развитии заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной систем. Кроме того, возрастает риск онкологических заболеваний.
12:37:58 25-03-2026
Банально!
14:37:51 25-03-2026
Смешно такое читать. Пишут одно, а по факту происходит совсем другое.
Строят офисные здания и автомойки впритык к домам, оборудуют мощными кондиционерами, работающими круглосуточно.
Втыкают новые свечки на пятачки рядом с уже построенным жильём. Нарушают всевозможные нормы по шуму - и на упомянутых стройках, и при вывозе мусора ночью, и по причине отсутствия мест для парковки.
Полностью пустили на самотёк работу с ночными гонщиками.
Ещё и дома строят из "картона" буквально, с абсолютной слышимостью всего и вся.
В таких условиях кто-то действительно полагает, что здоровье граждан будет улучшаться?
17:32:13 25-03-2026
Прохожий (14:37:51 25-03-2026) Смешно такое читать. Пишут одно, а по факту происходит совс... Плюсую. Но еще добавлю- в панельках,еще и ремонтов понаделали, с нарушением изоляции, убрав и рассверлив, все что можно... И плюс многим просто наплевать на других, на соседей...на их право на покой и отдых в своей квартире. В итоге выражение- свобода одного заканчивается, там где начинается свобода другого- имеет вполне конкретное воплощение. У нас всех разное рассписание, разные смены работы, разные биоритмы и обстоятельства и т.д.
И по факту мы отказываемся в заположниках у своих соседей...Хорошо, если поаезет, что адекватные и понимающие, а если нет?!
Врагу не пожелаешь.
16:28:48 25-03-2026
Так что, надо переставать ложиться спать в 04:00-04:30?..