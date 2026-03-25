Врач предупредил о риске рака и болезней сердца из-за недосыпа

Регулярный сон менее шести часов грозит серьезными последствиями: от снижения концентрации до развития заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной систем

25 марта 2026, 12:33, ИА Амител

Сон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Регулярный сон менее шести часов может привести к развитию серьезных заболеваний. Об этом РИА Новости рассказал врач-невролог, сомнолог Сеченовского университета Серго Центерадзе.

Кратковременное сокращение сна до пяти-шести часов чревато снижением концентрации, работоспособности, повышением агрессивности и подавленностью в течение дня. Но если недосып длится несколько месяцев или лет, последствия становятся куда серьезнее.

По словам специалиста, доказана роль хронического недосыпа в развитии заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной систем. Кроме того, возрастает риск онкологических заболеваний.

Комментарии 4

Гость

12:37:58 25-03-2026

Банально!

Прохожий

14:37:51 25-03-2026

Смешно такое читать. Пишут одно, а по факту происходит совсем другое.
Строят офисные здания и автомойки впритык к домам, оборудуют мощными кондиционерами, работающими круглосуточно.

Втыкают новые свечки на пятачки рядом с уже построенным жильём. Нарушают всевозможные нормы по шуму - и на упомянутых стройках, и при вывозе мусора ночью, и по причине отсутствия мест для парковки.

Полностью пустили на самотёк работу с ночными гонщиками.
Ещё и дома строят из "картона" буквально, с абсолютной слышимостью всего и вся.

В таких условиях кто-то действительно полагает, что здоровье граждан будет улучшаться?

Гость

17:32:13 25-03-2026

Прохожий (14:37:51 25-03-2026) Смешно такое читать. Пишут одно, а по факту происходит совс... Плюсую. Но еще добавлю- в панельках,еще и ремонтов понаделали, с нарушением изоляции, убрав и рассверлив, все что можно... И плюс многим просто наплевать на других, на соседей...на их право на покой и отдых в своей квартире. В итоге выражение- свобода одного заканчивается, там где начинается свобода другого- имеет вполне конкретное воплощение. У нас всех разное рассписание, разные смены работы, разные биоритмы и обстоятельства и т.д.
И по факту мы отказываемся в заположниках у своих соседей...Хорошо, если поаезет, что адекватные и понимающие, а если нет?!
Врагу не пожелаешь.

Гость

16:28:48 25-03-2026

Так что, надо переставать ложиться спать в 04:00-04:30?..

