Врач предупредил о риске рака и болезней сердца из-за недосыпа

Регулярный сон менее шести часов грозит серьезными последствиями: от снижения концентрации до развития заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной систем

25 марта 2026, 12:33, ИА Амител

Сон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Регулярный сон менее шести часов может привести к развитию серьезных заболеваний. Об этом РИА Новости рассказал врач-невролог, сомнолог Сеченовского университета Серго Центерадзе.

Кратковременное сокращение сна до пяти-шести часов чревато снижением концентрации, работоспособности, повышением агрессивности и подавленностью в течение дня. Но если недосып длится несколько месяцев или лет, последствия становятся куда серьезнее.

По словам специалиста, доказана роль хронического недосыпа в развитии заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной систем. Кроме того, возрастает риск онкологических заболеваний.