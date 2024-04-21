Россияне стали чаще планировать поездки в Европу
Спрос на шенгенские визы вырос на 20% по сравнению с прошлым годом
21 апреля 2024, 17:50, ИА Амител
Крыло самолета / Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082
Российские туристы стали чаще планировать поездки в Европу. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, сейчас запросы россиян на шенгенские визы превышают возможности консульств. Из-за этого приходится обращаться к визовым агентам.
В материале отмечается увеличение интереса россиян к поездкам в Европу и рост спроса на шенгенские визы. Как сообщила директор агентства "Да-Турс" Лилия Феоктистова, спрос в этом году вырос на 20% по сравнению с прошлым. Она не исключила, что это связано с возможностью получить визу на более короткий срок.
Наибольшим спросом пользуются визы в Италию, Францию и Испанию.
18:43:34 21-04-2024
Популярная и недорогая Болгария вошла в шенген, вот отсюда и рост. И много владельцев недвижимости на черноморском побережье. Прежде они получали очень просто национальные болгарские визы, длительные и многократные. А теперь сия халява закончилась. С другой стороны, получив визу в любой стране шенгена, можно и попасть в любую.
19:29:54 21-04-2024
Люди хотят посмотреть на цивилизованные страны!
23:51:50 21-04-2024
Сергей (19:29:54 21-04-2024) Люди хотят посмотреть на цивилизованные страны!... Раньше в Европу отдохнуть ездили, а теперь как в зоопарк.
22:00:35 21-04-2024
Так все ясно. Наши союзники Казахстан и Белорусия могут летать в Китай без визы и находиться там без визы до 30 дней. Нас же друзья китайцы обделили. Чтобы полететь по туристической визе в Китай нужно заплатить 20 000 рублей. Если лететь семьей муж, жена и ребенок за визы только выйдет шестьдесят тысяч рублей. Почему такая не справедливость к Россиянам? Без визы можно лететь на срок до 2 недель на о. Хайнань. В другие регионы нужна виза. О каком туризме по Китаю тогда можно говорить? Китай намного безопаснее чем европа и сша. Там более качественный отдых. Китайцы с уважением относятся к россиянам в отличии от европы и сша. Почему до сих пор не решен вопрос о безвизовых поездках россиян в Китай не понятно.
07:51:09 22-04-2024
Спрос на шенгенские визы вырос на 20% --- может готовятся валить
11:12:07 22-04-2024
Задницу уже прижмите, черте что творится в мире, а вам бы все мотыляться. Вывозят вас потом спецбортами за казенный счет