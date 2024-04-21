Россияне стали чаще планировать поездки в Европу

Спрос на шенгенские визы вырос на 20% по сравнению с прошлым годом

21 апреля 2024, 17:50, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082

Российские туристы стали чаще планировать поездки в Европу. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, сейчас запросы россиян на шенгенские визы превышают возможности консульств. Из-за этого приходится обращаться к визовым агентам.

В материале отмечается увеличение интереса россиян к поездкам в Европу и рост спроса на шенгенские визы. Как сообщила директор агентства "Да-Турс" Лилия Феоктистова, спрос в этом году вырос на 20% по сравнению с прошлым. Она не исключила, что это связано с возможностью получить визу на более короткий срок.

Наибольшим спросом пользуются визы в Италию, Францию и Испанию.