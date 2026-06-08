Россияне все чаще обращаются к психологам для борьбы со страхом вождения

Среди наиболее распространенных страхов специалисты называют парковку

08 июня 2026, 15:36, ИА Амител

Водитель за рулем автомобиля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне все чаще обращаются к автоинструкторам не для того, чтобы научиться парковаться или вспомнить правила дорожного движения, а чтобы справиться со страхом вождения. По данным специалистов, за последний год спрос на инструкторов, работающих с тревожными водителями, вырос почти в два раза, а некоторые автошколы начали привлекать к работе психологов.

Как рассказала "Shot Проверке" психолог-автоинструктор Нина Помогаева, сегодня большинство запросов связано именно с тревогой за рулем. По ее оценке, около 80% учеников приходят на занятия не столько за отработкой навыков, сколько за помощью в преодолении психологических барьеров.

Чаще всего с подобными проблемами сталкиваются люди в возрасте от 30 до 50 лет. Многие из них пережили дорожно-транспортные происшествия, получили негативный опыт обучения с родственниками или на протяжении многих лет не решались самостоятельно выезжать в городской поток.

Среди наиболее распространенных страхов специалисты называют парковку, движение задним ходом, проезд по узким дворам, боязнь перепутать педали газа и тормоза, а также движение в плотном транспортном потоке.

По словам Нины Помогаевой, у некоторых людей тревога появляется еще до начала поездки.

«Человек только сел в машину, а коленки уже трясутся», — отмечает специалист.

При этом далеко не всегда проблему удается решить только дополнительными практическими занятиями по вождению. Если страх связан с последствиями аварии или пережитой психологической травмой, человеку может потребоваться отдельная работа с психологом.

Как отмечает эксперт, интерес к подобному формату обучения продолжает расти. Сейчас Нина Помогаева занимается с 18–24 учениками в неделю и говорит, что поток желающих становится все больше.

На фоне растущего спроса некоторые автошколы начали расширять подход к обучению и привлекать специалистов, способных помочь будущим водителям не только освоить управление автомобилем, но и справиться с тревожностью. В результате занятия постепенно превращаются в сочетание практики вождения и психологической поддержки.

По словам специалистов, сегодня многие ученики уже имеют водительские удостоверения и необходимые навыки, однако именно страх дороги мешает им пользоваться автомобилем в повседневной жизни. Поэтому все больше россиян обращаются за помощью к инструкторам, которые помогают преодолеть не технические, а психологические трудности, возникающие за рулем.