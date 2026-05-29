Какие правила должны знать водители велосипедов и электросамокатов?

Для управления электросамокатами и велосипедами обязательно нужно знать ПДД

29 мая 2026, 12:14, ИА Амител erid: 2W5zFG3iMKw

Электросамокат в Барнауле / Фото: amic.ru

С наступлением лета на улицы вернулись электросамокаты, велосипеды и другие средства передвижения, которыми может воспользоваться каждый взрослый и ребенок. Хоть водительского удостоверения для управления обычными СИМами и не требуется, правила движения на них и на велосипедах существуют, и перед тем, как управлять такими средствами передвижения, нужно внимательно ознакомиться с ПДД РФ. Рассказываем о том, что важно знать.

Чем СИМы отличаются от велосипедов и самокатов?

СИМ (средство индивидуальной мобильности) — это устройства с электромотором и одним или несколькими колесами, предназначенные для индивидуального передвижения. Масса СИМ — до 35 кг, а мощность — до 0,25 киловатта. К СИМам относятся электрические самокаты и скейтборды, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и другая подобная техника.

(средство индивидуальной мобильности) — это устройства с электромотором и одним или несколькими колесами, предназначенные для индивидуального передвижения. Масса СИМ — до 35 кг, а мощность — до 0,25 киловатта. К СИМам относятся электрические самокаты и скейтборды, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и другая подобная техника. Велосипед — транспортное средство, которое приводится в движение мускульной силой человека или же имеет электродвигатель до 250 Вт, но сохраняет при этом статус велосипеда.

— транспортное средство, которое приводится в движение мускульной силой человека или же имеет электродвигатель до 250 Вт, но сохраняет при этом статус велосипеда. Обычные самокаты, ролики, скейтборды без мотора не являются СИМами, их пользователи приравниваются к пешеходам.

Электросамокаты в Барнауле/ Фото: amic.ru

Где можно ездить на СИМах и велосипедах до 14 лет?

Движение на СИМах и велосипедах регулируется 24-м разделом ПДД. В нем указаны участки, по которым можно двигаться на СИМах и велосипедах, и они зависят от возраста водителя. Здесь существуют строгие ограничения. Запомните: в возрасте до 7 лет ребенок может ездить на СИМ только в сопровождении взрослых.

До 14 лет и на велосипеде и СИМ можно передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон. По обочинам и по проезжей части дети до 14 лет ездить не могут.

Где могут ездить водители старше 14 лет?

Водителям старше 14 лет на СИМ и велосипедах разрешено передвигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. Также они могут ездить по правому краю проезжей части или по обочине, в случае если нет дорожки для велосипедистов или отсутствует возможность двигаться по ней.

Если нельзя проехать по велосипедной, велопешеходной дорожке, полосе для велосипедистов, а также по правому краю проезжей части или по обочине, то велосипедисту разрешается двигаться по тротуару или пешеходной дорожке. Также он может проехать там, если сопровождает ребенка в возрасте до 7 лет на велосипеде либо перевозит его на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, который пригоден для эксплуатации с велосипедом.

Велосипеды в Барнауле / Фото: amic.ru

На СИМе водитель старше 14 лет может ездить:

— по велопешеходным и велосипедным дорожкам, полосе для велосипедистов и по проезжей части велосипедной зоны;

— в пешеходных зонах (если СИМ не превышает 35 кг);

— по тротуарам и пешеходным дорожкам: если масса СИМ не более 35 кг, отсутствует полоса (или дорожка) для велосипедистов или велопешеходная дорожка (либо нельзя двигаться по ней), а также если лицо на СИМе сопровождает ребенка до 14 лет, который едет на еще одном электросамокате;

— по обочинам, если нет велосипедной или велопешеходной дорожки, полосы для велосипедистов, тротуара, пешеходной дорожки либо отсутствует возможность двигаться по ним;

— по правому краю проезжей части, если:

рядом нет велосипедной и велопешеходной дорожек, полосы для велосипедистов, тротуара, пешеходной дорожки, обочины либо нельзя по ней двигаться;

на дороге разрешено движение велосипедистов, а максимальная скорость для автомобилей не превышает 60 км/ч;

на СИМе есть звуковой сигнал, тормозная система, фара (фонарь) белого цвета спереди, а также световозвращатели с разных сторон: спереди — белые, с боковых сторон — оранжевые или красные, а сзади — красные.

При этом по правому краю водителям СИМ и велосипедистам можно двигаться только в один ряд, а объезжать или обгонять транспортные средства с левой стороны нельзя.

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

Основные обязанности и запреты для водителей СИМов и велосипедистов

Водители СИМов и велосипедов должны знать следующие обязанности и запреты:

максимально разрешенная скорость для СИМов — 25 км/ч . В пешеходной зоне самокатчик должен двигаться со скоростью пешеходов. Для велосипедистов максимальная скорость правилами не регламентирована;

. В пешеходной зоне самокатчик должен двигаться со скоростью пешеходов. Для велосипедистов максимальная скорость правилами не регламентирована; пешеходы всегда имеют приоритет перед СИМами и велосипедами. Если водитель СИМ или велосипеда едет по тротуару и мешает идти пешеходам, он должен спешиться и продолжить движение как пешеход или снизить скорость до скорости шага пешеходов;

перед СИМами и велосипедами. Если водитель СИМ или велосипеда едет по тротуару и мешает идти пешеходам, он должен спешиться и продолжить движение как пешеход или снизить скорость до скорости шага пешеходов; переезжать дорогу по пешеходному переходу на велосипеде и на СИМе запрещено . Нужно перейти дорогу пешком, ведя транспорт рядом;

. Нужно перейти дорогу пешком, ведя транспорт рядом; в темное время суток и в тоннелях фары (фонари) на СИМе и велосипеде должны быть обязательно включены;

нельзя ездить на СИМе или велосипеде, не держась за руль хотя бы одной рукой ;

; на СИМе и велосипеде нельзя перевозить пассажиров , если это не предусмотрено конструкцией, а также буксировать кого-либо и перевозить грузы , которые мешают управлению или выступают за габариты ТС более чем на полметра по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

, если это не предусмотрено конструкцией, а также буксировать кого-либо и перевозить , которые мешают управлению или выступают за габариты ТС более чем на полметра по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; на СИМе и велосипеде нельзя перевозить пассажиров до 7 лет без специального сиденья;

без специального сиденья; на СИМах и велосипедах запрещено поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с несколькими полосами для движения в одном направлении или при наличии движения трамваев;

на дорогах с несколькими полосами для движения в одном направлении или при наличии движения трамваев; нельзя ехать по полосе встречного движения ;

; движение на СИМ по автомагистралям (дороги со знаком 5.1) строго запрещено ;

; нельзя ездить на СИМе или велосипеде, у которого есть неисправности рабочей тормозной системы или рулевого управления.

Нужно ли ВУ для управления велосипедами и СИМами?

На обычный велосипед или СИМ (мощностью до 250 Вт) водительское удостоверение не нужно. Однако если мощность устройства от 250 Вт до 4 кВт, то оно юридически приравнивается к мопеду. Таким образом, для него требуется удостоверение категории "М" (или "А1"), а управлять таким транспортным средством можно лишь с 16 лет. Устройства с мощностью более 4 кВт приравнивается к мотоциклу, и для них нужно ВУ категории "A".

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

Какие штрафы платят нарушители?

За большинство нарушений водителей СИМов и велосипедистов штрафуют на 800 рублей. Но если нарушение было совершено в состоянии алкогольного опьянения, то штраф уже будет от одной до полутора тысяч рублей.

Водитель, который помешал проезду транспорта, заплатит штраф тысячу рублей. А если ДТП с участием СИМ или велосипедиста привело к причинению легкого или среднего вреда здоровью, то заплатить придется от тысячи до полутора тысяч рублей. Управление СИМ мощнее 250 Вт без ВУ грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей с эвакуацией транспортного средства на специализированную стоянку.

Что еще рекомендует Госавтоинспекция?

Для повышения безопасности движения водителям СИМов и велосипедистам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости необходимо иметь на одежде и транспорте наклейки или предметы со световозвращающими элементами. Еще один важный совет: не обгонять поворачивающие направо транспортные средства и, объезжая другие машины, убедиться, что водитель и пассажиры не открывают двери.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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