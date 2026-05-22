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Внимательность и опыт. Как пожилому водителю не стать виновником аварии

Управление автомобилем в пенсионном возрасте требует даже большей осторожности, чем в молодости

22 мая 2026, 11:35, ИА Амител erid: 2W5zFJ1TYgZ

Пожилой водитель / Фото: сгенерировано нейросетью ChatGPT
Пожилой водитель / Фото: сгенерировано нейросетью ChatGPT

Стереотип, согласно которому водители пожилого возраста водят гораздо аккуратнее и осторожнее "молодежи" и не склонны к неоправданным рискам на дороге, распространен крайне широко. Однако статистика говорит об обратном — пожилые водители достаточно часто становятся виновниками аварий. А весной и летом, с началом дачного сезона, участников дорожного движения этой возрастной категории на дорогах, особенно межмуниципальных, становится значительно больше. Как водителю пенсионного возраста обезопасить себя и других во время движения и до его начала — читайте в материале amic.ru.

Опыт — не панацея

По данным Госавтоинспекции Алтайского края, за первые четыре месяца 2026 года в регионе зафиксировали 71 ДТП, произошедшее по вине пожилых водителей. А 93 человека получили в этих авариях ранения.

«Водитель, мужчина 1946 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген Туарег", двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной, и допустил столкновение с ВАЗ-2110. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира отечественного автомобиля», — приводят пример такого ДТП правоохранители.

А в 2025 году были и случаи ДТП по вине пожилых водителей, закончившихся трагедиями. Так, 16 октября 2025 года 88-летний водитель автомобиля "Шкода Йети" превысил скорость при движении по улице Юрина в Барнауле и на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу. Последний скончался на месте происшествия.

Причем это ДТП было уже вторым в водительском опыте виновника. Еще в 2020 году он сбил 40-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе возле гипермаркета "Алтай". Тогда пострадавшая также скончалась на месте от полученных травм.

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Трезвая оценка

Причинами аварий, произошедших по вине пожилых участников движения, могут стать факторы, напрямую не связанные с водительским поведением или выбором в конкретной ситуации на дороге. Это различные возрастные изменения.

По словам директора автошколы "Барнаульский центр высшего водительского мастерства" Антона Мищенкова, уже после 40 лет качество управления автомобилем снижается из-за различных психофизиологических изменений в организме водителя. После 50 лет влияние таких изменений становится еще сильнее.

Эксперт предупреждает, что водитель с возрастом должен относиться к себе критически и принимать во внимание перемены. И, как следствие, сделать свое поведение на дороге еще осторожнее: соблюдать установленную скорость движения, увеличить боковые интервалы и дистанцию, не совершать резких и необдуманных маневров. В случае плохого самочувствия стоит отменить поездку.

Как отмечает Мищенков, некоторые участники движения в связи со всем этим в какой-то момент даже добровольно отказываются от управления автомобилем.

«Существуют одаренные люди. Но в большинстве своем человек в возрасте ездит хуже и становится опасным для себя и для других участников движения», — уверен эксперт.

Закон и здравый смысл

Необходимо отметить: в законодательстве нет "верхнего" порога возраста вождения. Нет и ограничений на получение водительского удостоверения и прохождение медосмотра.

Кроме того, согласно пункту 6 статьи 25 Федерального закона № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года, срок действия водительского удостоверения составляет десять лет. То есть документ действует достаточно долгое время: и за этот период здоровье и состояние организма человека может претерпеть серьезные изменения.

Единственное ограничение, косвенно связанное с возрастом водителя, — административная ответственность за управление автомобилем под воздействием некоторых лекарств. Например, корвалола или валокордина. Она аналогична ответственности за вождение в состоянии опьянения и подпадает под аналогичные статьи КоАП РФ.

«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», — сказано в статье 12.8 КоАП РФ.

Таким образом, каждый возрастной водитель должен самостоятельно оценивать свои компетенции и проявлять необходимую осторожность. Как подчеркнул Антон Мищенков, пожилому водителю необходимо постоянно смотреть на себя стороны и не списывать собственные ошибки на какие-то сторонние факторы. Например, грязное стекло или "бликанувшее" солнце.

Схожей позиции придерживаются и правоохранители.

«Для сохранения собственной жизни и жизни других участников дорожного движения Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей пенсионного возраста быть более внимательными на дорогах», — обращаются к участникам движения сотрудники Госавтоинспекции.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531 

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

12:14:12 22-05-2026

"По данным Госавтоинспекции Алтайского края, за первые четыре месяца 2026 года в регионе зафиксировали 71 ДТП, произошедшее по вине пожилых водителей."
Это менее 10% от всех ДТП, так что статистика с вами не согласна.

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Гость

07:50:01 23-05-2026

После 70 лет права на полку!

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