Управление автомобилем в пенсионном возрасте требует даже большей осторожности, чем в молодости

22 мая 2026, 11:35, ИА Амител erid: 2W5zFJ1TYgZ

Пожилой водитель / Фото: сгенерировано нейросетью ChatGPT

Стереотип, согласно которому водители пожилого возраста водят гораздо аккуратнее и осторожнее "молодежи" и не склонны к неоправданным рискам на дороге, распространен крайне широко. Однако статистика говорит об обратном — пожилые водители достаточно часто становятся виновниками аварий. А весной и летом, с началом дачного сезона, участников дорожного движения этой возрастной категории на дорогах, особенно межмуниципальных, становится значительно больше. Как водителю пенсионного возраста обезопасить себя и других во время движения и до его начала — читайте в материале amic.ru.

Опыт — не панацея

По данным Госавтоинспекции Алтайского края, за первые четыре месяца 2026 года в регионе зафиксировали 71 ДТП, произошедшее по вине пожилых водителей. А 93 человека получили в этих авариях ранения.

«Водитель, мужчина 1946 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген Туарег", двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной, и допустил столкновение с ВАЗ-2110. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира отечественного автомобиля», — приводят пример такого ДТП правоохранители.

А в 2025 году были и случаи ДТП по вине пожилых водителей, закончившихся трагедиями. Так, 16 октября 2025 года 88-летний водитель автомобиля "Шкода Йети" превысил скорость при движении по улице Юрина в Барнауле и на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу. Последний скончался на месте происшествия.

Причем это ДТП было уже вторым в водительском опыте виновника. Еще в 2020 году он сбил 40-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе возле гипермаркета "Алтай". Тогда пострадавшая также скончалась на месте от полученных травм.

Трезвая оценка

Причинами аварий, произошедших по вине пожилых участников движения, могут стать факторы, напрямую не связанные с водительским поведением или выбором в конкретной ситуации на дороге. Это различные возрастные изменения.

По словам директора автошколы "Барнаульский центр высшего водительского мастерства" Антона Мищенкова, уже после 40 лет качество управления автомобилем снижается из-за различных психофизиологических изменений в организме водителя. После 50 лет влияние таких изменений становится еще сильнее.

Эксперт предупреждает, что водитель с возрастом должен относиться к себе критически и принимать во внимание перемены. И, как следствие, сделать свое поведение на дороге еще осторожнее: соблюдать установленную скорость движения, увеличить боковые интервалы и дистанцию, не совершать резких и необдуманных маневров. В случае плохого самочувствия стоит отменить поездку.

Как отмечает Мищенков, некоторые участники движения в связи со всем этим в какой-то момент даже добровольно отказываются от управления автомобилем.

«Существуют одаренные люди. Но в большинстве своем человек в возрасте ездит хуже и становится опасным для себя и для других участников движения», — уверен эксперт.

Закон и здравый смысл

Необходимо отметить: в законодательстве нет "верхнего" порога возраста вождения. Нет и ограничений на получение водительского удостоверения и прохождение медосмотра.

Кроме того, согласно пункту 6 статьи 25 Федерального закона № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года, срок действия водительского удостоверения составляет десять лет. То есть документ действует достаточно долгое время: и за этот период здоровье и состояние организма человека может претерпеть серьезные изменения.

Единственное ограничение, косвенно связанное с возрастом водителя, — административная ответственность за управление автомобилем под воздействием некоторых лекарств. Например, корвалола или валокордина. Она аналогична ответственности за вождение в состоянии опьянения и подпадает под аналогичные статьи КоАП РФ.

«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», — сказано в статье 12.8 КоАП РФ.

Таким образом, каждый возрастной водитель должен самостоятельно оценивать свои компетенции и проявлять необходимую осторожность. Как подчеркнул Антон Мищенков, пожилому водителю необходимо постоянно смотреть на себя стороны и не списывать собственные ошибки на какие-то сторонние факторы. Например, грязное стекло или "бликанувшее" солнце.

Схожей позиции придерживаются и правоохранители.

«Для сохранения собственной жизни и жизни других участников дорожного движения Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей пенсионного возраста быть более внимательными на дорогах», — обращаются к участникам движения сотрудники Госавтоинспекции.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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