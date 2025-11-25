Россиянкой, оставившей четырехлетнюю дочь в Таиланде, заинтересовалось МВД РФ. Подробности

Женщину депортировали в Россию

25 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

Эрика Владыко в Таиланде / Фото: Telegram-канал Shot

Жительница Владивостока Эрика Владыко стала фигуранткой уголовного дела, после того как оставила четырехлетнюю дочь одну в отеле Бангкока и скрылась. Ребенка обнаружили спустя несколько часов, а саму женщину позже задержали тайские правоохранители и депортировали в Россию.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, Владыко покинула гостиничный номер в ночь на 13 сентября, оставив дочь без присмотра. Узнав о случившемся, ее родители вылетели в Таиланд, забрали внучку и обратились в местную полицию. В ноябре тайские правоохранители задержали россиянку в состоянии алкогольного опьянения – при задержании она сопротивлялась.

После депортации в Россию в отношении Владыко возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ – "Оставление в опасности".

