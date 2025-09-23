Исчезла снова, не увидев дочь. Что известно о россиянке, уже дважды пропавшей в Таиланде
В первый раз Эрика Владыко исчезла в районе с плохой репутацией, бросив перед этим собственную дочь в отеле
23 сентября 2025, 17:42, ИА Амител
Эрика Владыко в Таиланде / Фото: Telegram-канал Shot
Россиянка Эрика Владыко, новости о таинственной пропаже которой в Таиланде прогремели на всю страну, исчезла уже во второй раз. Теперь в российском посольстве заявили, что не будут искать туристку. Напомним, резонанс вызвал обстоятельства исчезновения девушки – она просто уехала на такси в неизвестном направлении, оставив свою четырехлетнюю дочь в гостиничном номере.
О том, что известно о таинственном исчезновении российской туристки в Таиланде, где ее нашли и как она пропала во второй раз, – в материале amic.ru.
1
Что известно об исчезновении российской туристки Эрики Владыко в Таиланде?
Россиянка Эрика Владыко, которая находилась в Таиланде вместе с четырехлетней дочерью, пропала в ночь с 12 на 13 сентября. Telegram-канал Mash сообщал, что накануне она активно пыталась найти няню для ребенка. Впрочем, вместе с этим она так же активно интересовалась, в какие местные заведения можно сходить ночью.
По всей видимости, няню девушка не нашла. Поэтому она оставила ребенка в номере отеля, а сама ближе к ночи уехала в бар. Как выяснилось, он находится в "сомнительном" районе с высоким уровнем преступности. С тех пор Владыко считалась пропавшей: утром она не объявилась, а с 15 сентября ее телефон и вовсе оказался выключенным.
Впрочем, кое-какая информация появлялась. Так, 16 сентября нашли записи с камер видеонаблюдения. На кадрах Эрика Владыко была с неким мужчиной европейской внешности. Пара заселилась в одну из гостиниц, но уже на следующий день туристка уехала оттуда, не забрав свои вещи и не заплатив. Такими данными поделился Telegram-канал Mash.
18 сентября в посольство России в Таиланде обратились родственники Эрики, попросив помощи в поисках.
Дочь Владыко обнаружили сотрудники отеля на следующее утро после ее исчезновения. Тайские власти не знали, что делать с ребенком, а потому временно определили его в один из приютов.
2
Что с ребенком, которого россиянка оставила в гостиничном номере?
Ребенок в полной безопасности и в окружении родных. 19 сентября в Таиланд прилетела ее бабушка (мать Эрики) и забрала девочку из приюта.
3
Что известно о самой Эрике Владыко?
Эрике Владыко 34 года, она родом из Владивостока. Девушка находится в разводе, но РИА Новости удалось пообщаться с ее бывшим мужем Денисом. Мужчина сказал, что ничего не знал о поездке, предположив, что целью путешествия был отдых. При этом он отметил, что продолжал поддерживать общение с бывшей женой.
4
Где нашли россиянку Эрику Владыко, таинственно исчезнувшую в Таиланде?
Эрика Владыко нашлась 21 сентября. Ее обнаружили в одном из хостелов Бангкока, который считается "тусовочным". Информацию оперативно подтвердили в российском посольстве. При этом телеканал "360" сообщил, что во время своего обнаружения туристка выглядела вполне довольной, а также не до конца поняла, почему ее местонахождение пыталось выяснить так много людей. Кроме того, многие Telegram-каналы опубликовали момент, когда волонтеры обнаружили Владыко – на лице у нее была косметическая маска.
При этом сотрудники гостиницы рассказали телеканалу, что девушка все же плакала из-за своего положения.
5
Правда ли, что найденная российская туристка пропала вновь?
Да. Уже утром 22 сентября Эрика Владыко собрала свои вещи и вновь отправилась в совершенно неизвестном направлении. Сообщается, что перед своей повторной пропажей девушка даже не увидела дочь. А сотрудники хостела рассказали, что перед своим уходом девушка с ними попрощалась.
6
Где может находиться Эрика Владыко?
Неизвестно – никакой информации об этом пока нет. В посольстве РФ заявили, что больше не занимаются поисками туристки.
«Нашей задачей было выяснить, что она жива и что для ее жизни в настоящий момент нет потенциальных угроз. Мы также оказали ей необходимую консульскую помощь – организовали ее встречу с прибывшей из Владивостока матерью. Далее наши обязанности заканчиваются, любой гражданин имеет право делать все, что он хочет, в рамках закона. Дальнейшими поисками мы заниматься не будем, потому что мы свою работу выполнили», – цитирует ТАСС заведующего консульским отделом российского диппредставительства Илью Ильина.Известно, что уже сейчас у россиянки могут начаться проблемы с законом в Таиланде: по сообщениям СМИ, ее виза истекла как раз 22 сентября. В свою очередь, в случившемся уже разбирается приморская прокуратура: в отношении Владыко начали проверку.
Telegram-канал Shot, пообщавшись с очевидцами, видевшими уже дважды пропавшую россиянку, допускает, что у нее может быть помутнение рассудка. По словам людей, Эрика Владыка не до конца осознает, что оставила в гостиничном номере собственного ребенка. Более того, она не подпустила к себе родную мать. При этом собеседники Telegram-канала подчеркнули, что девушка не употребляла никаких запрещенных веществ.
17:57:34 23-09-2025
Зачем жителям благословенного Алтайского края знать про какую то упоротую личность?
18:10:49 23-09-2025
Иван (17:57:34 23-09-2025) Зачем жителям благословенного Алтайского края знать про каку... Вдруг сюда забредет, а ты уже в курсе)
17:58:47 23-09-2025
В Барнауле своих дур мало, про эту владыкО уже неделю пишите.
Куча псих интернатов рядом , пишите про местных
18:09:41 23-09-2025
психинтернаты-это тема...
20:18:40 23-09-2025
Потом деньги будем собирать на выкуп её из тайской тюряги, билет на родину?
09:31:47 24-09-2025
Гость (20:18:40 23-09-2025) Потом деньги будем собирать на выкуп её из тайской тюряги, б... Ну колхоз дело добровольное, хочешь давай, хочешь нет
21:16:17 23-09-2025
ну вот это зачем, скажите пожалуйста?
у людей и так забот полон рот а тут еще идиотка с гулькой на башке. ну на ней же написано, что шумоголовая.