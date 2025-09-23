В первый раз Эрика Владыко исчезла в районе с плохой репутацией, бросив перед этим собственную дочь в отеле

Россиянка Эрика Владыко, новости о таинственной пропаже которой в Таиланде прогремели на всю страну, исчезла уже во второй раз. Теперь в российском посольстве заявили, что не будут искать туристку. Напомним, резонанс вызвал обстоятельства исчезновения девушки – она просто уехала на такси в неизвестном направлении, оставив свою четырехлетнюю дочь в гостиничном номере.

1 Что известно об исчезновении российской туристки Эрики Владыко в Таиланде? Россиянка Эрика Владыко, которая находилась в Таиланде вместе с четырехлетней дочерью, пропала в ночь с 12 на 13 сентября. Telegram-канал Mash сообщал, что накануне она активно пыталась найти няню для ребенка. Впрочем, вместе с этим она так же активно интересовалась, в какие местные заведения можно сходить ночью. По всей видимости, няню девушка не нашла. Поэтому она оставила ребенка в номере отеля, а сама ближе к ночи уехала в бар. Как выяснилось, он находится в "сомнительном" районе с высоким уровнем преступности. С тех пор Владыко считалась пропавшей: утром она не объявилась, а с 15 сентября ее телефон и вовсе оказался выключенным. Впрочем, кое-какая информация появлялась. Так, 16 сентября нашли записи с камер видеонаблюдения. На кадрах Эрика Владыко была с неким мужчиной европейской внешности. Пара заселилась в одну из гостиниц, но уже на следующий день туристка уехала оттуда, не забрав свои вещи и не заплатив. Такими данными поделился Telegram-канал Mash. 18 сентября в посольство России в Таиланде обратились родственники Эрики, попросив помощи в поисках. Дочь Владыко обнаружили сотрудники отеля на следующее утро после ее исчезновения. Тайские власти не знали, что делать с ребенком, а потому временно определили его в один из приютов.

2 Что с ребенком, которого россиянка оставила в гостиничном номере? Ребенок в полной безопасности и в окружении родных. 19 сентября в Таиланд прилетела ее бабушка (мать Эрики) и забрала девочку из приюта.

3 Что известно о самой Эрике Владыко? Эрике Владыко 34 года, она родом из Владивостока. Девушка находится в разводе, но РИА Новости удалось пообщаться с ее бывшим мужем Денисом. Мужчина сказал, что ничего не знал о поездке, предположив, что целью путешествия был отдых. При этом он отметил, что продолжал поддерживать общение с бывшей женой.

4 Где нашли россиянку Эрику Владыко, таинственно исчезнувшую в Таиланде? Эрика Владыко нашлась 21 сентября. Ее обнаружили в одном из хостелов Бангкока, который считается "тусовочным". Информацию оперативно подтвердили в российском посольстве. При этом телеканал "360" сообщил, что во время своего обнаружения туристка выглядела вполне довольной, а также не до конца поняла, почему ее местонахождение пыталось выяснить так много людей. Кроме того, многие Telegram-каналы опубликовали момент, когда волонтеры обнаружили Владыко – на лице у нее была косметическая маска. При этом сотрудники гостиницы рассказали телеканалу, что девушка все же плакала из-за своего положения.

5 Правда ли, что найденная российская туристка пропала вновь? Да. Уже утром 22 сентября Эрика Владыко собрала свои вещи и вновь отправилась в совершенно неизвестном направлении. Сообщается, что перед своей повторной пропажей девушка даже не увидела дочь. А сотрудники хостела рассказали, что перед своим уходом девушка с ними попрощалась.