Российские геймеры требуют от Sony три миллиарда за блокировку PS Store
К иску присоединились больше 300 человек
18 апреля 2024, 15:15, ИА Амител
Геймпады / Фото: pxhere.com/ru/photo/650323
Российские геймеры подали иск к компании Sony на три миллиарда рублей. Об этом сообщает Shot.
К заявлению присоединились больше 300 человек. Они требуют вернуть доступ к PS Store и по 10 миллионов рублей компенсации.
Началось все с того, что люди купили себе Play Station 5, но не смогли пользоваться ею полноценно из-за блокировки игрового магазина компании на территории страны.
Суд год рассматривал иск, но отказал в его удовлетворении, однако юристы, представлявшие интересы игроков, собираются оспорить решение.
Сумма коллективного иска к Sony Playstation увеличилась с 280 миллионов до 3 миллиардов. Новое дело уже в суде.
15:28:01 18-04-2024
Инфантильные дебилы
15:41:50 18-04-2024
Пусть япошек мучают.
Куда их нелёгкая может повернуть никто не знает, лишь бы своих не трогали с такими спонсорами
16:18:10 18-04-2024
У айфонщиков и айвотчиков (часы) отрезали почти все функции, они проглотили и продолжают ходить с гордо поднятой головой. Не снимают корону, все же вокруг лохи с позорными андроидами.
17:02:13 18-04-2024
Гость (16:18:10 18-04-2024) У айфонщиков и айвотчиков (часы) отрезали почти все функции,... часы показывают время. все правильно))
06:37:07 19-04-2024
Опять? Во все предыдущие иски они хоть что-то в суде выигрывали? Нет!
10:57:46 19-04-2024
А почему суд отклонил иск???
23:21:08 19-04-2024
Гость (10:57:46 19-04-2024) А почему суд отклонил иск???... Скорей всего, посчитал ерундой
14:13:11 19-04-2024
И что толку? Как дети, в надежде, что вернут конфетку)
18:04:04 19-04-2024
Они думают, что японцы Лохи, как предыдущие комментаторы, и не знают, что мы тут все продолжаем играть, меняя IP-адрес и DNS?
22:01:46 19-04-2024
А приколите им заплатят......вот вони будет тут!
23:45:03 19-04-2024
Ага, щас в место денег вы получите бан ПСН
00:44:12 20-04-2024
Приколы приколами, а если самый гуманный примет иск, посмотрим как они вернуться на рынок если долг будет висеть))
11:00:58 20-04-2024
Так сделайте себе Украинский, Турецкий акк, тогда будет работать PS store, так как Турцию и Украину не банят.