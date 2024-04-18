Российские геймеры требуют от Sony три миллиарда за блокировку PS Store

К иску присоединились больше 300 человек

18 апреля 2024, 15:15, ИА Амител

Геймпады / Фото: pxhere.com/ru/photo/650323

Российские геймеры подали иск к компании Sony на три миллиарда рублей. Об этом сообщает Shot.

К заявлению присоединились больше 300 человек. Они требуют вернуть доступ к PS Store и по 10 миллионов рублей компенсации.

Началось все с того, что люди купили себе Play Station 5, но не смогли пользоваться ею полноценно из-за блокировки игрового магазина компании на территории страны.

Суд год рассматривал иск, но отказал в его удовлетворении, однако юристы, представлявшие интересы игроков, собираются оспорить решение.

Сумма коллективного иска к Sony Playstation увеличилась с 280 миллионов до 3 миллиардов. Новое дело уже в суде.