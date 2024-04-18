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Российские геймеры требуют от Sony три миллиарда за блокировку PS Store

К иску присоединились больше 300 человек

18 апреля 2024, 15:15, ИА Амител

Геймпады / Фото: pxhere.com/ru/photo/650323
Геймпады / Фото: pxhere.com/ru/photo/650323

Российские геймеры подали иск к компании Sony на три миллиарда рублей. Об этом сообщает Shot.

К заявлению присоединились больше 300 человек. Они требуют вернуть доступ к PS Store и по 10 миллионов рублей компенсации.

Началось все с того, что люди купили себе Play Station 5, но не смогли пользоваться ею полноценно из-за блокировки игрового магазина компании на территории страны. 

Суд год рассматривал иск, но отказал в его удовлетворении, однако юристы, представлявшие интересы игроков, собираются оспорить решение.

Сумма коллективного иска к Sony Playstation увеличилась с 280 миллионов до 3 миллиардов. Новое дело уже в суде.

суд

Комментарии 13

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Gaste

15:28:01 18-04-2024

Инфантильные дебилы

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Гость

15:41:50 18-04-2024

Пусть япошек мучают.
Куда их нелёгкая может повернуть никто не знает, лишь бы своих не трогали с такими спонсорами

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Гость

16:18:10 18-04-2024

У айфонщиков и айвотчиков (часы) отрезали почти все функции, они проглотили и продолжают ходить с гордо поднятой головой. Не снимают корону, все же вокруг лохи с позорными андроидами.

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Элен без ребят

17:02:13 18-04-2024

Гость (16:18:10 18-04-2024) У айфонщиков и айвотчиков (часы) отрезали почти все функции,... часы показывают время. все правильно))

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YOZHik

06:37:07 19-04-2024

Опять? Во все предыдущие иски они хоть что-то в суде выигрывали? Нет!

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Гость

10:57:46 19-04-2024

А почему суд отклонил иск???

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Марина

23:21:08 19-04-2024

Гость (10:57:46 19-04-2024) А почему суд отклонил иск???... Скорей всего, посчитал ерундой

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Алексей

14:13:11 19-04-2024

И что толку? Как дети, в надежде, что вернут конфетку)

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Слай

18:04:04 19-04-2024

Они думают, что японцы Лохи, как предыдущие комментаторы, и не знают, что мы тут все продолжаем играть, меняя IP-адрес и DNS?

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Андрей

22:01:46 19-04-2024

А приколите им заплатят......вот вони будет тут!

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Чакака

23:45:03 19-04-2024

Ага, щас в место денег вы получите бан ПСН

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Гость

00:44:12 20-04-2024

Приколы приколами, а если самый гуманный примет иск, посмотрим как они вернуться на рынок если долг будет висеть))

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Сергей

11:00:58 20-04-2024

Так сделайте себе Украинский, Турецкий акк, тогда будет работать PS store, так как Турцию и Украину не банят.

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