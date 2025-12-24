Российский стример Drake сообщил о возможной скрытой блокировке Twitch со стороны РКН

Стримеру рассказали о блокировке, не отраженной в открытых источниках

24 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Стример Денис drakeoffc Коломиец во время прямой трансляции на Twitch рассказал о проблемах с доступом к сервису и высказал предположение о возможной блокировке платформы в России. По его словам, сложности с подключением он обсудил с представителями интернет-провайдера, которые сослались на поступивший им запрос на ограничение доступа.

Контент-мейкер пересказал разговор с провайдером, отметив, что ему сообщили о блокировке, не отраженной в открытых источниках.

«Мне сказали: "Слушайте, Роскомнадзор не все блокировки, к сожалению, выкладывает, нам вот пришел запрос на блокировку, и мы ничего не можем с этим сделать". Я говорю: в смысле, получается, Роскомнадзор заблокировал Twitch, выходит, вы хотите сказать? Мне сказали: "Ну, получается, мы ничего не можем сделать, нам приходит запрос, и все"», – рассказал Коломиец.

Сам стример отметил, что столкнулся с перебоями в работе сервиса и расценил происходящее как возможное тестирование ограничений на уровне отдельных провайдеров.

На момент подготовки материала Роскомнадзор не выступал с официальными заявлениями и не подтверждал, но и не опровергал информацию о блокировке Twitch на территории России.

