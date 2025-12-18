"Госуслуги" в России начали блокировать аккаунты за включенный VPN
Сервис ссылается на подозрительную активность, если пользователь хочет войти с включенным протоколом обхода
18 декабря 2025, 17:10, ИА Амител
В последнее время участились случаи блокировки доступа к порталу "Госуслуги" на срок до 72 часов из-за зафиксированной "подозрительной активности".
Предполагается, что причиной блокировки может являться использование VPN-сервисов.
Как сообщают пользователи Telegram-каналу "Осторожно, новости", их аккаунты на "Госуслугах" были заблокированы на трое суток без каких-либо объяснений. Одна из пользователей отметила, что не прибегала к VPN примерно две недели и не покидала пределы страны. Восстановить доступ предлагают через национальный мессенджер.
В Министерстве цифрового развития подтвердили, что разблокировать учетную запись возможно с помощью цифрового ID в мессенджере Max, обратившись в МФЦ либо дождавшись окончания периода блокировки.
17:41:28 18-12-2025
"Предполагается" - ключевое слово. Блокируют Госуслуги для ускорение внедрения Маха?
18:26:17 18-12-2025
То есть, похитив нужную информацию мошенник может получить/«восстановить» доступ к госуслугам того лица, чья информация похищена, без посещения мфц, если будет использовать мах? А лицо, если не каждый день заходит на госуслуги, будет вообще не в курсе происходящего. Гениально
00:25:43 19-12-2025
Гость (18:26:17 18-12-2025) То есть, похитив нужную информацию мошенник может получить/«... вы если-б юзали госуслуги почаще, то такое бы не написали.. оспедеее. там капчу затак не вскроешь
00:24:47 19-12-2025
горе-пользователи врубают впн, юзают инсту и вацапы, потом забывают выключить впн и обяз (!!) перезагрузиться - иначе смартфон глючит нещадно а ру-сервисы не работают. все правильно. точно так же в США, японии, израиле, индии, новзеландии и тд и тд
06:50:10 19-12-2025
Гость (00:24:47 19-12-2025) горе-пользователи врубают впн, юзают инсту и вацапы, потом з... Ну, вам, только что прибывшему из всех этих мест, виднее, как оно ТАМ.🤣
09:42:16 19-12-2025
Кхм... (06:50:10 19-12-2025) Ну, вам, только что прибывшему из всех этих мест, виднее, ка... Не завидуй
09:05:27 19-12-2025
Гость (00:24:47 19-12-2025) горе-пользователи врубают впн, юзают инсту и вацапы, потом з... Ничего смартфон не глючит, не свистите. А VPN конечно надо отключать, кода лазишь по местным ресурсам, особенно по банкам, т.к. через него могут легко ваши логины и пароли увести.
11:08:15 19-12-2025
Как они хотят всем свой Макс навязать. Гуглите, как настроить госуслуги, чтобы можно было восстановить доступ другими способами, пока они окончательно не ввели вход в приложение и прочие важные штуки через Макс.
13:02:18 19-12-2025
Кто ответит на простой вопрос, почему мессенджер MAX взаимодействует с серверами, находящимися в США (Калифорния) и Чили, Сантьяго... И чем это пахнет?
17:41:20 22-12-2025
Гость (13:02:18 19-12-2025) Кто ответит на простой вопрос, почему мессенджер MAX взаимод... Олюторской сельдью.
13:38:49 19-12-2025
Как max может появляться на госуслуги и как на это повлияет блокировка
16:29:55 19-12-2025
РКН цирк ходячий со своими блокировками.
21:54:08 19-12-2025
Гость (13:02:18 19-12-2025) Кто ответит на простой вопрос, почему мессенджер MAX взаимод... Потому что основан на украинском коде, ну и наверное потому что, все сервера принадлежат гуглу.
23:42:46 19-12-2025
Гость (13:02:18 19-12-2025) Кто ответит на простой вопрос, почему мессенджер MAX взаимод... Ничем хорошим и добрым !
Все данные будут уходить в эти страны.
Большой брат'' следит за вами.
Это очевидно ☝🏼