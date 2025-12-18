"Госуслуги" в России начали блокировать аккаунты за включенный VPN

Сервис ссылается на подозрительную активность, если пользователь хочет войти с включенным протоколом обхода

18 декабря 2025, 17:10, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

В последнее время участились случаи блокировки доступа к порталу "Госуслуги" на срок до 72 часов из-за зафиксированной "подозрительной активности".

Предполагается, что причиной блокировки может являться использование VPN-сервисов.

Как сообщают пользователи Telegram-каналу "Осторожно, новости", их аккаунты на "Госуслугах" были заблокированы на трое суток без каких-либо объяснений. Одна из пользователей отметила, что не прибегала к VPN примерно две недели и не покидала пределы страны. Восстановить доступ предлагают через национальный мессенджер.

В Министерстве цифрового развития подтвердили, что разблокировать учетную запись возможно с помощью цифрового ID в мессенджере Max, обратившись в МФЦ либо дождавшись окончания периода блокировки.