Росстат перестал использовать выражение "цены выросли", заменив его словом "изменились"
При этом для товаров, которые стали дешевле, по-прежнему применяется выражение "цены снизились"
23 июля 2026, 16:47, ИА Амител
Росстат изменил формулировки в еженедельной сводке об инфляции: в новом обзоре ведомство перестало использовать выражение "цены выросли", заменив его более нейтральным "цены изменились". При этом в случаях, когда стоимость товаров снижалась, статистическая служба по-прежнему использовала формулировку "цены снизились".
Согласно опубликованной Росстатом статистике, за неделю индекс потребительских цен увеличился на 0,17% — столько же, сколько и неделей ранее. С начала июля цены выросли на 0,6%, а с начала года — на 4,82%. Годовая инфляция ускорилась до 5,84% против 5,62% неделей ранее.
Для середины лета такая динамика выглядит довольно высокой, поскольку в этот период ранее нередко фиксировалась дефляция. При этом в июле текущего года не произошло традиционного повышения коммунальных тарифов, которое обычно оказывает заметное влияние на общий уровень инфляции.
Наиболее заметный вклад в рост потребительских цен вновь внесло автомобильное топливо. Бензин за неделю подорожал на 1,66%, дизельное топливо — на 1,87%. При этом темпы роста несколько замедлились по сравнению с предыдущей неделей, когда они составляли 2,25 и 3,18% соответственно.
Продолжилось и сезонное снижение стоимости плодоовощной продукции. За неделю она подешевела в среднем на 1%. Сильнее всего снизились цены на помидоры — на 3,6%, огурцы — на 3%, капусту — на 1,7%, лук — на 1,5%, картофель — на 1,1% и морковь — на 0,3%. Одновременно яблоки подорожали на 0,8%, а свекла — на 0,4%.
Среди других продовольственных товаров выросли цены на сахарный песок — на 2,6%, мясо кур — на 1,9%, гречневую крупу — на 1,2%, соль — на 0,6%. Также прибавили в цене свинина, подсолнечное масло, печенье и пшено — на 0,4%. В то же время куриные яйца стали дешевле на 1%, а кефир, сметана и рис — на 0,3%.
Кроме того, Росстат зафиксировал рост стоимости поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии на 1,7% за неделю.
Вместе с публикацией статистики изменилась и терминология в комментариях ведомства. Если раньше Росстат писал, что отдельные товары "подорожали" или "цены выросли", то в новой сводке в отношении позиций с увеличившейся стоимостью используется формулировка "цены изменились". При этом для товаров, которые стали дешевле, по-прежнему применяется выражение "цены снизились". Официальных комментариев о причинах изменения формулировок ведомство не публиковало.
17:21:37 23-07-2026
Ну как же сильно не хватает смайлика клоуна в реакциях
17:32:47 23-07-2026
Может в Росстате думают, если написать цены изменились, то никто не заметит что они выросли...
17:38:54 23-07-2026
Сюр какой-то. Это как отрицательная динамика роста.
21:00:42 23-07-2026
Николай (17:38:54 23-07-2026) Сюр какой-то. Это как отрицательная динамика роста.... Это как уровень рентабельности с минусом, так бывает, не все сами институты покончали))
17:40:48 23-07-2026
хлопок ?
Отрицательный рост ?
вверх по лестнице ведущей вниз ?
.............
звенящая тишина
начало конца
старый новый год
правдивая ложь
белая ночь
молчаливый разговор
радость расставания
застывшее мгновение
нырять на мелководье
чужой среди своих
спать с открытыми глазами
17:52:39 23-07-2026
Шинник (17:40:48 23-07-2026) хлопок ?Отрицательный рост ?вверх по лестнице ведуще... Во прёт тебя, что то нюхал? Или что то схлопнулось у тебя?
20:58:30 23-07-2026
Мусик (17:52:39 23-07-2026) Во прёт тебя, что то нюхал? Или что то схлопнулось у тебя?... Сам не понял может хлопок курил?
19:01:44 23-07-2026
Шинник (17:40:48 23-07-2026) хлопок ?Отрицательный рост ?вверх по лестнице ведуще... Зияющие вершины...
21:13:34 23-07-2026
Кхм... (19:01:44 23-07-2026) Зияющие вершины...... Зияющие высоты. Зиновьев.
да, штука мощная, практически руководство, почти как Швейк.
12:40:12 24-07-2026
Шинник (17:40:48 23-07-2026) хлопок ?Отрицательный рост ?вверх по лестнице ведуще...
Интересно! Спасибо.
17:54:39 23-07-2026
Это была самая главная из проблема, слава Богу, исправились (жесточайший САРКАЗМ)
18:06:37 23-07-2026
по просстату и Володину, людей интеллект и память как у несушки
21:22:02 23-07-2026
"Как изменился ваш ребенок за лето! "
"Как изменились посевы на огороде! "
"Как изменилачь опухоль у пациента! "
22:08:58 23-07-2026
Что-то напоминает поговорку про капитализм, опубликованную когда-то в советском журнале "Крокодил" :"Давай сначала ты меня повозишь, а потом я на тебе покатаюсь.!" Это про отношение капиталистов к простым работникам. Верной дорогой идем, господа!
00:54:38 24-07-2026
Горожанин. (22:08:58 23-07-2026) Что-то напоминает поговорку про капитализм, опубликованную к... Господа все в Париже!
08:54:56 24-07-2026
Акакий (00:54:38 24-07-2026) Господа все в Париже!... В Париже арабы в основном. И где же теперь господа водятся, в каком заповеднике?
10:44:16 24-07-2026
Горожанин. (22:08:58 23-07-2026) Что-то напоминает поговорку про капитализм, опубликованную к... господа,кто последний за хлебом?