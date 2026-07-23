Росстат перестал использовать выражение "цены выросли", заменив его словом "изменились"

При этом для товаров, которые стали дешевле, по-прежнему применяется выражение "цены снизились"

23 июля 2026, 16:47, ИА Амител

Источник: Новостной канал "Блокнот"

Росстат изменил формулировки в еженедельной сводке об инфляции: в новом обзоре ведомство перестало использовать выражение "цены выросли", заменив его более нейтральным "цены изменились". При этом в случаях, когда стоимость товаров снижалась, статистическая служба по-прежнему использовала формулировку "цены снизились".

Согласно опубликованной Росстатом статистике, за неделю индекс потребительских цен увеличился на 0,17% — столько же, сколько и неделей ранее. С начала июля цены выросли на 0,6%, а с начала года — на 4,82%. Годовая инфляция ускорилась до 5,84% против 5,62% неделей ранее.

Для середины лета такая динамика выглядит довольно высокой, поскольку в этот период ранее нередко фиксировалась дефляция. При этом в июле текущего года не произошло традиционного повышения коммунальных тарифов, которое обычно оказывает заметное влияние на общий уровень инфляции.

Наиболее заметный вклад в рост потребительских цен вновь внесло автомобильное топливо. Бензин за неделю подорожал на 1,66%, дизельное топливо — на 1,87%. При этом темпы роста несколько замедлились по сравнению с предыдущей неделей, когда они составляли 2,25 и 3,18% соответственно.

Продолжилось и сезонное снижение стоимости плодоовощной продукции. За неделю она подешевела в среднем на 1%. Сильнее всего снизились цены на помидоры — на 3,6%, огурцы — на 3%, капусту — на 1,7%, лук — на 1,5%, картофель — на 1,1% и морковь — на 0,3%. Одновременно яблоки подорожали на 0,8%, а свекла — на 0,4%.

Среди других продовольственных товаров выросли цены на сахарный песок — на 2,6%, мясо кур — на 1,9%, гречневую крупу — на 1,2%, соль — на 0,6%. Также прибавили в цене свинина, подсолнечное масло, печенье и пшено — на 0,4%. В то же время куриные яйца стали дешевле на 1%, а кефир, сметана и рис — на 0,3%.

Кроме того, Росстат зафиксировал рост стоимости поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии на 1,7% за неделю.

Вместе с публикацией статистики изменилась и терминология в комментариях ведомства. Если раньше Росстат писал, что отдельные товары "подорожали" или "цены выросли", то в новой сводке в отношении позиций с увеличившейся стоимостью используется формулировка "цены изменились". При этом для товаров, которые стали дешевле, по-прежнему применяется выражение "цены снизились". Официальных комментариев о причинах изменения формулировок ведомство не публиковало.