"Ростелеком" подарил книги юным пациентам алтайского центра охраны материнства и детства

Помимо художественной литературы, ребята получили книгу о кибербезопасности

11 марта 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJoL7Ct

Собранная литература для пациентов / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" подарил партию книг в онкологическое отделение Алтайского краевого клинического центра материнства и детства. Литературу для пациентов собрали сотрудники компании, пополнив фонд больничной библиотеки.

Инициатором благотворительной акции, стартовавшей в Международный день книгодарения, стал Молодежный совет алтайского подразделения "Ростелекома". Идею поддерживала региональная общественная организация "Мать и дитя", которая уже более 20 лет оказывает медико-социальную, психолого-педагогическую и юридическую помощь родителям и детям, проходящим лечение в центре.

"Мы собрали более ста книг: сказок, фантастики, комиксов ­– как для малышей, так и для подростков. Вместе с книгами передали раскраски и наборы для творчества. Вся литература абсолютно новая, как этого требуют условия содержания детей в таких отделениях", ­– отметила лидер Молодежного совета Алтайского филиала "Ростелекома" Евгения Поташова. Собранная литература для пациентов / Фото: "Ростелеком"

Волонтеры также подарили книгу "Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир" (12+), созданную ИТ-журналистом Станиславом Макаровым по инициативе "Ростелекома". Справочник служит надежным проводником в мире цифровых технологий, предоставляя читателям ценные рекомендации по защите от киберугроз, выявлению мошенничества и формированию правильного поведения в Сети.

"Библиотека находится в игровой комнате онкологического отделения. Коллекцию постоянно пополняют компании, неравнодушные к детям, которые находятся здесь порой не один год", – сказала председатель Алтайской региональной общественной организации "Мать и дитя" Ольга Гога.

И уточнила, что если какая-то книга приходится по душе маленькому пациенту, он может забрать ее домой при выписке.

Что касается книги о кибербезопасности, по словам руководителя, она останется в библиотеке, чтобы с ней могло ознакомиться максимальное количество детей и родителей.

ПАО "Ростелеком"

Реклама