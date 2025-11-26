Рождественская ель рухнула и раздавила рабочего в Бразилии. Видео
В кабине находился мужчина в костюме Санта-Клауса
26 ноября 2025, 09:15, ИА Амител
В бразильском Манаусе праздничная подготовка обернулась трагедией: при установке огромной рождественской ели оборвался кран, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, техника не выдержала веса конструкции и рухнула.
В результате падения погиб один рабочий, еще один получил травмы. В кабине находился мужчина в костюме Санта-Клауса – он сумел спрыгнуть с крана за секунды до того, как тот накренился и упал.
От удара украшенная новогодняя ель превратилась в груду сломанных конструкций и раздавленных декоративных "подарков". Обстоятельства произошедшего выясняют местные службы.
Ранее сообщалось, что с 5 декабря на площади Свободы в Барнауле займутся подготовкой к Новому году. В этот день здесь будет полностью перекрыто движение транспорта, чтобы начать монтаж главного городского праздничного объекта – большой новогодней елки.
