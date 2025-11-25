Стало известно, когда в барнаульском парке "Центральный" откроют новогоднюю елку

На данный момент новогодняя красавица уже установлена, но пока без украшений

25 ноября 2025, 17:45, ИА Амител

Елка в барнаульском парке "Центральный" / Фото: amic.ru

В Барнауле полным ходом идут приготовления к Новому году. Праздничные площадки города – площадь Свободы и соседний с ней парк "Центральный" – начали преображаться в преддверии зимнего сезона. Барнаульцев ждут масштабно украшенные елки и множество тематических объектов.

Площадь Свободы

Основной новогодний городок в этом году развернется на площади Свободы. Планируется установить большую городскую елку, которая станет центральным символом праздника.

Окружать ее будет масштабная инфраструктура для отдыха: световые фигуры, ледяная горка, резиденции Деда Мороза и Снегурочки, а также 30 динамических световых инсталляций, которые создадут по-настоящему волшебную атмосферу. Торжественное открытие елки на площади Свободы запланировано на 26 декабря. В этот день горожан ждет праздничный концерт с участием лучших местных творческих коллективов.

Парк "Центральный"

Парк "Центральный", уже открытый после подготовительных работ, постепенно наполняется элементами зимней сказки. На центральной аллее установлена главная елка парка, пока без украшений. На данный момент продолжается прием заявок на конкурс "Новогодняя игрушка на уличную елку".

В этом году творческие работы предлагается посвятить темам "Россия", "Родина", "Семья" и "Победа". Уже принято 13 украшений, соответствующих главному требованию: игрушки должны быть выполнены из влагостойкого, безопасного материала размером не менее 15 см. Прием работ продлится до 15 декабря по адресу: пр. Социалистический, 11.

«Награждение победителей состоится 26 декабря, одновременно с открытием главной городской елки», – рассказали в администрации парка.

Параллельно в парке устанавливают светящихся снеговиков, искусственные елочки и подготавливают площадку для горки. В ближайших планах – строительство снежного лабиринта.

Напомним, в мэрии Барнаула уточнили, что в этом году катка в парке "Центральный" не будет. Причины не уточняются.