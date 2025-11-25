В Барнауле с 5 декабря перекроют движение на площади Свободы для установки елки
Помимо ели, на площади также появится ледяная горка и более 30 световых фигур для праздничного городка
25 ноября 2025, 20:00, ИА Амител
С 5 декабря площадь Свободы в Барнауле займут подготовкой к Новому году. В этот день здесь будет полностью перекрыто движение транспорта, чтобы начать монтаж главного городского праздничного объекта – большой новогодней елки.
Площадь преобразится в масштабный новогодний городок. Помимо главного символа праздника, здесь установят множество праздничных объектов: световые фигуры, ледяную горку, резиденцию Деда Мороза и Снегурочки, а также 30 динамических световых инсталляций.
Торжественное открытие обновленной площади и главной городской елки запланировано на 26 декабря. В этот день барнаульцев ждет праздничный концерт с участием местных творческих коллективов. Площадь Свободы станет центральным местом притяжения для горожан в течение всех новогодних каникул.
Напомним, в мэрии Барнаула уточнили, что в этом году катка в парке "Центральный" не будет. Причины не уточняются.
21:12:47 25-11-2025
А какие же плюсы от перекрытия, кроме городка? На перекрёстке Соц-Молодёжная будем пролетать со свистом.
22:34:39 25-11-2025
Нужно срочно возле площади свободы строить какой-нибудь ЖК, тогда как и на Сахарова не будут проезжую часть перекрывать. А ёлку в нагорный парк поставят, не зря же туда лестницу делали.
23:44:36 25-11-2025
Он (22:34:39 25-11-2025) Нужно срочно возле площади свободы строить какой-нибудь ЖК, ... Звучит как предложение, есть что продать..и снести...
10:06:09 26-11-2025
Задолбали со своими перекрытиями, есть рядом пешеходная улица, там и городите свою елку
10:19:06 26-11-2025
Кто нибудь помнит, когда обычно Цукерман-плац начинали перекрывать для елки?