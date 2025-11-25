В Барнауле с 5 декабря перекроют движение на площади Свободы для установки елки

Помимо ели, на площади также появится ледяная горка и более 30 световых фигур для праздничного городка

25 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

С 5 декабря площадь Свободы в Барнауле займут подготовкой к Новому году. В этот день здесь будет полностью перекрыто движение транспорта, чтобы начать монтаж главного городского праздничного объекта – большой новогодней елки.

Площадь преобразится в масштабный новогодний городок. Помимо главного символа праздника, здесь установят множество праздничных объектов: световые фигуры, ледяную горку, резиденцию Деда Мороза и Снегурочки, а также 30 динамических световых инсталляций.

Торжественное открытие обновленной площади и главной городской елки запланировано на 26 декабря. В этот день барнаульцев ждет праздничный концерт с участием местных творческих коллективов. Площадь Свободы станет центральным местом притяжения для горожан в течение всех новогодних каникул.

Напомним, в мэрии Барнаула уточнили, что в этом году катка в парке "Центральный" не будет. Причины не уточняются.