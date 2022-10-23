Мощный ветер сорвал крыши с жилых многоэтажек в алтайском городе

В Рубцовске ветром сорвало крыши с многоэтажки. Сообщения об этом появились в соцсетях.

Так, по данным паблика «Блогерша Рубцовск», один из таких инцидентов случился по адресу проспект Рубцовский, 53.

«Новая крыша не выдержала испытания ветром. Будьте аккуратны», — сказано в публикации.

Фото: «Блогерша Рубцовск»

Также в результате ночного ветра крышу сдуло у одного из домов по улице Пролетарской. Часть кровли оказалась на детской площадке, сообщает местный портал «Рубцовск.info».

Отметим, что в ночь на 23 октября в Барнауле сильный ветер также устроил на улицах погром. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, днём 23-го и ночью 24 октября в регионе также ожидается ураганный ветер. Его скорость составит 32-34 м/с.