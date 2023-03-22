Рубцовские власти закупят порядка 900 бывших в употреблении мусорных баков

На эту задачу власти выделили 7 млн рублей

22 марта 2023, 22:58, ИА Амител

Мусорный контейнер / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Рубцовская администрация решила провести тендер на покупку около 900 мусорных баков. Как сообщает "Банкфакс", на эту задачу власти выделили 7 млн рублей.

Аукционы появились 15 марта. В рамках одного из них мэрия закупает 390 баков объёмом 1,1 куб. метра каждый. Их установят у 115 домов города. На эти цели мэрия выделила 3,120 млн рублей из местного бюджета. На вторую закупку направят 3,880 млн рублей. За эти деньги планируется купить ещё 485 таких же контейнеров, которые установят на 364 адресах. Все баки должны быть бывшими в употреблении.

Доставить контейнеры нужно в течение 10 дней с момента заключения контрактов. Заявки на участие в аукционах принимаются до 23 марта, а итоги подведут 24 марта.