"Русские витязи", фейерверки и площадь Свободы. Как пройдет День города в Барнауле?

Стала известна предварительная концепция праздника. Много сюрпризов

20 июня 2025, 12:40, ИА Амител

Празднование Дня города в Барнауле / Фото: amic.ru

В администрации Барнаула обсудили предварительную концепцию празднования Дня города. В этом году Барнаулу исполнится 295 лет и мероприятий должно быть много. Это и фестиваль фейерверков, и шоу пилотажной группы "Русские витязи", и многое другое.

Когда пройдет День города в 2025 году?

30 августа. Второй год подряд день рождения Барнаула отмечают календарным летом. Раньше торжественные мероприятия проводили в начале сентября.

Какие мероприятия уже анонсировали?

Обычно в День города проводят много мероприятий. Накануне праздника состоится открытие обновленной городской Доски почета "Слава и гордость Барнаула". Торжественные церемонии запланированы на 27 и 28 августа. В "Титов-Арене" 29 августа пройдет открытие IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша" с участием коллективов из Новосибирска, Кызыла, Абакана, Новокузнецка, Луганска, Барнаула.

Основные праздничные мероприятия запланированы на 30 августа. Торжественным открытием Дня города станет вручение в театре драмы им. В.М. Шукшина государственных наград, а также знака "За заслуги в развитии Барнаула" и присвоение звания "Почетный гражданин города Барнаула". После на площади Сахарова состоится плац-концерт фестиваля духовых оркестров.

Пройдет и традиционный фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем!".

В рамках программы будут работать тематические зоны с мастер-классами по чеканке монет "Барнаул-295". Состоятся выступления музыкальных групп, танцевальных коллективов, барабанное и песочное шоу, арт-шоу с участием профессиональных художников, танцевальные батлы, квесты по исторической части города.

А где будет основная площадка? На Сахарова, как и раньше?

Нет, в этом году власти краевой столицы планируют поэкспериментировать с местом проведения праздника. Ключевой локацией станет площадь Свободы. Именно там пройдут основные концерты с участием лучших коллективов города, для этого установят большую сцену. Данная площадка, по задумке организаторов, будет объединена в одно большое праздничное пространство вместе с набережной, Нагорным парком и улицей Мало-Тобольской.

Во время проведения праздничных мероприятий на площади Свободы планируется разместить более 30 торговых точек, которые предложат барнаульцам и гостям города продукцию общественного питания, мороженое, напитки, сладкую вату, попкорн, сувениры.

Какие мероприятия пройдут на Мало-Тобольской?

В День города на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской будет организована выставка "Барнаул туристский" и запланировано проведение масштабного ярмарочного мероприятия. В течение дня 30 августа на пешеходной улице будут продавать товары алтайских производителей. Пройдут мастер-классы. Ожидается выступление барнаульских артистов. Кроме того, состоится награждение победителей конкурса на лучшее благоустройство среди предприятий промышленности и потребительского рынка.

Обещают фестиваль фейерверков. Что за мероприятие?

Да, в этом году одним из самых ярких событий станет фестиваль фейерверков. Предварительное согласие на участие в шоу над Обью дали команды из Барнаула, Новосибирска и Сургута.

Пройдет ли авиашоу?

Да, как и в прошлом году, барнаульцев ждет грандиозное шоу высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации с показательными полетами над акваторией Оби. Они же прилетали в Барнаул и в 2020 году.

Будут ли продавать алкоголь?

Нет, по закону в День города продажа алкоголя будет запрещена.

Состоится ли салют?

Пока неизвестно.

Приедет ли на День города известный артист?

Увы, тоже пока власти не анонсировали главного хедлайнера праздника. С большой вероятностью, его может и не быть, как и в прошлые годы.