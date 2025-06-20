"Русские витязи", фейерверки и площадь Свободы. Как пройдет День города в Барнауле?
Стала известна предварительная концепция праздника. Много сюрпризов
20 июня 2025, 12:40, ИА Амител
В администрации Барнаула обсудили предварительную концепцию празднования Дня города. В этом году Барнаулу исполнится 295 лет и мероприятий должно быть много. Это и фестиваль фейерверков, и шоу пилотажной группы "Русские витязи", и многое другое.
Когда пройдет День города в 2025 году?
30 августа. Второй год подряд день рождения Барнаула отмечают календарным летом. Раньше торжественные мероприятия проводили в начале сентября.
Какие мероприятия уже анонсировали?
Обычно в День города проводят много мероприятий. Накануне праздника состоится открытие обновленной городской Доски почета "Слава и гордость Барнаула". Торжественные церемонии запланированы на 27 и 28 августа. В "Титов-Арене" 29 августа пройдет открытие IV Сибирского фестиваля духовых оркестров "Звуки праздничного марша" с участием коллективов из Новосибирска, Кызыла, Абакана, Новокузнецка, Луганска, Барнаула.
Основные праздничные мероприятия запланированы на 30 августа. Торжественным открытием Дня города станет вручение в театре драмы им. В.М. Шукшина государственных наград, а также знака "За заслуги в развитии Барнаула" и присвоение звания "Почетный гражданин города Барнаула". После на площади Сахарова состоится плац-концерт фестиваля духовых оркестров.
Пройдет и традиционный фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем!".
В рамках программы будут работать тематические зоны с мастер-классами по чеканке монет "Барнаул-295". Состоятся выступления музыкальных групп, танцевальных коллективов, барабанное и песочное шоу, арт-шоу с участием профессиональных художников, танцевальные батлы, квесты по исторической части города.
А где будет основная площадка? На Сахарова, как и раньше?
Нет, в этом году власти краевой столицы планируют поэкспериментировать с местом проведения праздника. Ключевой локацией станет площадь Свободы. Именно там пройдут основные концерты с участием лучших коллективов города, для этого установят большую сцену. Данная площадка, по задумке организаторов, будет объединена в одно большое праздничное пространство вместе с набережной, Нагорным парком и улицей Мало-Тобольской.
Во время проведения праздничных мероприятий на площади Свободы планируется разместить более 30 торговых точек, которые предложат барнаульцам и гостям города продукцию общественного питания, мороженое, напитки, сладкую вату, попкорн, сувениры.
Какие мероприятия пройдут на Мало-Тобольской?
В День города на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской будет организована выставка "Барнаул туристский" и запланировано проведение масштабного ярмарочного мероприятия. В течение дня 30 августа на пешеходной улице будут продавать товары алтайских производителей. Пройдут мастер-классы. Ожидается выступление барнаульских артистов. Кроме того, состоится награждение победителей конкурса на лучшее благоустройство среди предприятий промышленности и потребительского рынка.
Обещают фестиваль фейерверков. Что за мероприятие?
Да, в этом году одним из самых ярких событий станет фестиваль фейерверков. Предварительное согласие на участие в шоу над Обью дали команды из Барнаула, Новосибирска и Сургута.
Пройдет ли авиашоу?
Да, как и в прошлом году, барнаульцев ждет грандиозное шоу высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации с показательными полетами над акваторией Оби. Они же прилетали в Барнаул и в 2020 году.
Будут ли продавать алкоголь?
Нет, по закону в День города продажа алкоголя будет запрещена.
Состоится ли салют?
Пока неизвестно.
Приедет ли на День города известный артист?
Увы, тоже пока власти не анонсировали главного хедлайнера праздника. С большой вероятностью, его может и не быть, как и в прошлые годы.
12:55:41 20-06-2025
празднуйте на своих выселках. На окраине города, на балтийской, взлетной и т.д.
13:22:26 20-06-2025
"Приедет ли на День города известный артист?"
Мы будем на него как в зоопарке смотреть?
13:28:47 20-06-2025
Вообще наплевать что там будет...На сухую - это не праздник...Запрет торговли спиртным - плевок в сторону горожан от наших небожителей. Сами празднуйте. И хватит врать...Запрет этот не по закону...Это полное беззаконие. В стране сухого закона нет.
14:46:21 20-06-2025
Дюша (13:28:47 20-06-2025) Вообще наплевать что там будет...На сухую - это не праздник.... Тебя с Луговой только по праздникам выпускают? Закупиться за неделю или за день никак?
13:39:37 20-06-2025
в 2020 году были стрижи на мигах а русские витязи были в 24 на су 35
17:20:47 20-06-2025
серый (13:39:37 20-06-2025) в 2020 году были стрижи на мигах а русские витязи были в 24 ... СУ-30
17:27:43 20-06-2025
Гость (17:20:47 20-06-2025) СУ-30... Су-30см
14:06:25 20-06-2025
А я считаю , ни каких Витязей и Стрижей!!!! Деньги направить на благоустройство города или ремонт фасадов домов, все рушится,или на СВО. Там нужней ! И какие фейерверки! Когда идет СВО! Мужщины , молодые ребята гибнут, приходят инвалидами, а у нас праздники Им то там каково, когда в тылу ведат другие праздный образ жизни. Можно и по скромнее
14:25:20 20-06-2025
Татьяна (14:06:25 20-06-2025) А я считаю , ни каких Витязей и Стрижей!!!! Деньги направить... день города .людям праздник ! барнаул столица мира !
14:07:02 20-06-2025
Стрижи понятно. А вот пролёт стратегических бомбардировщиков как когдато ранее было на Речном - такое будет?
17:46:03 20-06-2025
& (14:07:02 20-06-2025) Стрижи понятно. А вот пролёт стратегических бомбардировщиков...
Нельзя. Барнаульцы испугаются.
00:42:49 21-06-2025
Чушь пишите. Сказано, что вопрос участия авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» только прорабатывается. Точной информации нет
11:03:39 21-06-2025
Гость (00:42:49 21-06-2025) Чушь пишите. Сказано, что вопрос участия авиационной группы ...
А разве тут пишут что-то другое? Такое впечатление, что местные писаки из дурки сбежали.