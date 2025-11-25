РЖД направили более 6 млрд рублей на обновление поездов в Алтайском крае
В новых вагонах есть кондиционеры и системы обеззараживания воздуха
25 ноября 2025, 14:41, ИА Амител
В Алтайском крае за последние пять лет появилось 68 новых пассажирских вагонов, на приобретение которых РЖД направили более 6 млрд рублей, сообщает региональный Минтранс.
«В январе – октябре 2025 года объем инвестиций на эти цели составил 1,1 млрд рублей», – информирует ведомство.
Вагонный парк АО "Алтай-Пригород" с 2020 года был полностью обновлен. Это позволило запустить ежедневные маршруты для скорых пригородных поездов из Барнаула в Рубцовск и Славгород.
В новых вагонах от Тверского вагоностроительного завода есть кондиционеры, системы обеззараживания воздуха, розетки с USB-разъемами. Также в парке имеются электропоезда серии ЭПЗД с климатической системой в салонах и тамбурах, видеонаблюдением, дополнительными средствами безопасности и креплениями для велосипедов.
Ранее в РЖД рассказали радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, что в ближайшем будущем в поезд можно будет войти по биометрическим данным. Правда, еще неизвестно точно, когда появится такая возможность. Так что паспорт еще какое-то время будет самым надежным способом попасть в вагон.
19:41:01 25-11-2025
Так, с двухрежимной электричкой до Новосибирска, прокатили нас?
10:29:27 26-11-2025
В ряде стенограмм Кейси утверждал, что после масштабных катаклизмов именно Россия станет основой для новой цивилизации. Согласно его словам, центром возрождения будет Западная Сибирь, которую бедствия затронут меньше всего. Там появится новый российский лидер — житель юга Сибири, вокруг которого сформируются новые культурные центры и технологический уклад.,,Барнаул будет столицей мира, электричку нам дадут в конце 21 века, а может и не дадут. Всё зависит от настроения,,