РЖД направили более 6 млрд рублей на обновление поездов в Алтайском крае

В новых вагонах есть кондиционеры и системы обеззараживания воздуха

25 ноября 2025, 14:41, ИА Амител

Пригородный поезд / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае за последние пять лет появилось 68 новых пассажирских вагонов, на приобретение которых РЖД направили более 6 млрд рублей, сообщает региональный Минтранс.

«В январе – октябре 2025 года объем инвестиций на эти цели составил 1,1 млрд рублей», – информирует ведомство.

Вагонный парк АО "Алтай-Пригород" с 2020 года был полностью обновлен. Это позволило запустить ежедневные маршруты для скорых пригородных поездов из Барнаула в Рубцовск и Славгород.

В новых вагонах от Тверского вагоностроительного завода есть кондиционеры, системы обеззараживания воздуха, розетки с USB-разъемами. Также в парке имеются электропоезда серии ЭПЗД с климатической системой в салонах и тамбурах, видеонаблюдением, дополнительными средствами безопасности и креплениями для велосипедов.

Ранее в РЖД рассказали радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, что в ближайшем будущем в поезд можно будет войти по биометрическим данным. Правда, еще неизвестно точно, когда появится такая возможность. Так что паспорт еще какое-то время будет самым надежным способом попасть в вагон.