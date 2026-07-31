С нового учебного года школьникам расскажут об экономике регионов России

В течение учебного года школьники посетят не менее восьми занятий, посвященных особенностям экономики конкретного субъекта РФ

31 июля 2026, 10:28, ИА Амител

Школа, класс / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 сентября 2026 года в школьном курсе внеурочной деятельности "Россия — мои горизонты" станет обязательным региональный компонент. Ученики 6–11-х классов будут изучать экономику своего региона, знакомиться с ведущими предприятиями, востребованными профессиями и карьерными возможностями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России.

Согласно программе, в течение учебного года школьники посетят не менее восьми занятий, посвященных особенностям экономики конкретного субъекта РФ. Нововведение станет частью единой модели профориентации, которая охватит более 8,5 млн учащихся.

В министерстве отметили, что региональный компонент уже прошел апробацию в школах 75 регионов страны. В 2025/26 учебном году было проведено 280 тематических занятий.

Особое внимание в новом учебном году планируется уделить аграрным профессиям. Педагоги будут рассказывать школьникам о развитии сельского хозяйства, современных агротехнологиях и перспективах работы в этой сфере.

«С 1 сентября на занятиях курса "Россия — мои горизонты" молодые люди будут узнавать о ведущих предприятиях, ключевых отраслях экономики и востребованных профессиях своей малой родины, знакомиться с современными производствами и успешными специалистами. Такой подход поможет детям осознанно выбрать дальнейший образовательный маршрут, а регионам — подготовить мотивированные кадры с учетом потребностей экономики», — приводятся в сообщении слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

Курс "Россия — мои горизонты" реализуется для учеников 6–11-х классов с 2023 года. Он является частью единой модели профориентации "Билет в будущее". Помимо занятий, школьники участвуют в мастер-классах, встречах с экспертами, экскурсиях на предприятия и профессиональных пробах.