С нового учебного года школьникам расскажут об экономике регионов России
В течение учебного года школьники посетят не менее восьми занятий, посвященных особенностям экономики конкретного субъекта РФ
31 июля 2026, 10:28, ИА Амител
С 1 сентября 2026 года в школьном курсе внеурочной деятельности "Россия — мои горизонты" станет обязательным региональный компонент. Ученики 6–11-х классов будут изучать экономику своего региона, знакомиться с ведущими предприятиями, востребованными профессиями и карьерными возможностями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России.
Согласно программе, в течение учебного года школьники посетят не менее восьми занятий, посвященных особенностям экономики конкретного субъекта РФ. Нововведение станет частью единой модели профориентации, которая охватит более 8,5 млн учащихся.
В министерстве отметили, что региональный компонент уже прошел апробацию в школах 75 регионов страны. В 2025/26 учебном году было проведено 280 тематических занятий.
Особое внимание в новом учебном году планируется уделить аграрным профессиям. Педагоги будут рассказывать школьникам о развитии сельского хозяйства, современных агротехнологиях и перспективах работы в этой сфере.
«С 1 сентября на занятиях курса "Россия — мои горизонты" молодые люди будут узнавать о ведущих предприятиях, ключевых отраслях экономики и востребованных профессиях своей малой родины, знакомиться с современными производствами и успешными специалистами. Такой подход поможет детям осознанно выбрать дальнейший образовательный маршрут, а регионам — подготовить мотивированные кадры с учетом потребностей экономики», — приводятся в сообщении слова министра просвещения России Сергея Кравцова.
Курс "Россия — мои горизонты" реализуется для учеников 6–11-х классов с 2023 года. Он является частью единой модели профориентации "Билет в будущее". Помимо занятий, школьники участвуют в мастер-классах, встречах с экспертами, экскурсиях на предприятия и профессиональных пробах.
11:14:53 31-07-2026
В словаре В.Даля, горизонт есть "черта, отделяющая видимую нами часть неба и земли от невидимой".
11:41:07 31-07-2026
Гость (11:14:53 31-07-2026) В словаре В.Даля, горизонт есть "черта, отделяющая видимую н...
Следует добавить "недостижимая черта" )))