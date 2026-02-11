НОВОСТИКультура

"Самое ужасное ее фото". Селфи Марго Робби без фильтров стало темой обсуждения в соцсетях

Многие встали на защиту актрисы

11 февраля 2026, 10:54, ИА Амител

Селфи Марго Робби / Источник: соцсети
Селфи Марго Робби / Источник: соцсети

В соцсетях разгорелась дискуссия вокруг фотографии австралийской актрисы Марго Робби без ретуши и фильтров. Снимок, который быстро стал вирусным, и комментарии к нему появились в X.

Селфи со звездой сделала ее поклонница на премьере фильма "Грозовой перевал". На кадре пользователи заметили естественные детали внешности Робби — морщины и небольшие покраснения на коже лица.

Часть аудитории отреагировала резко. В комментариях появились высказывания о том, что это "самое ужасное фото актрисы", советы удалить снимок, а также предположения о влиянии возраста, солнца и образа жизни. Некоторые пользователи заявляли, что звезда "быстро постарела" или нуждается в смене ухода за кожей.

Однако многие встали на защиту актрисы. Поклонники подчеркнули, что Робби выглядит привлекательно и естественно, а наличие морщин — нормальная часть жизни. В комментариях отмечали, что "живая кожа лучше фильтров", а отказ от ботокса и филлеров только подчеркивает индивидуальность и естественную красоту актрисы.

США Знаменитости

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:00:00 11-02-2026

Вообще, кто это?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:51 11-02-2026

Гость (11:00:00 11-02-2026) Вообще, кто это?... Волочкова местного разлива

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:55 11-02-2026

Гость (12:34:51 11-02-2026) Волочкова местного разлива... Ну что то есть схожее

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:49 11-02-2026

Гость (11:00:00 11-02-2026) Вообще, кто это?... Написано же: пожилая дама с обвисшей кожей.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:07 11-02-2026

Гость (13:11:49 11-02-2026) Написано же: пожилая дама с обвисшей кожей.... С отвисшими брылями

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:25 11-02-2026

Ой,свят,свят.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:15 11-02-2026

Ни одного фильма с ней не знаю, не видел и не хочу.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:51 11-02-2026

Гость (11:04:15 11-02-2026) Ни одного фильма с ней не знаю, не видел и не хочу....
Начну издалека, чтобы вас не травмировать. Чехословакия распалась

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:22 11-02-2026

О боже, люди в интернете увидели неотфотошопленное фото реальной женщины и пришли в ужас 🤣

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:24 11-02-2026

Гость (11:11:22 11-02-2026) О боже, люди в интернете увидели неотфотошопленное фото реал... С чего она реальная? Там у них всё искусственное, даже титьки.

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров