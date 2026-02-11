"Самое ужасное ее фото". Селфи Марго Робби без фильтров стало темой обсуждения в соцсетях
Многие встали на защиту актрисы
11 февраля 2026, 10:54, ИА Амител
В соцсетях разгорелась дискуссия вокруг фотографии австралийской актрисы Марго Робби без ретуши и фильтров. Снимок, который быстро стал вирусным, и комментарии к нему появились в X.
Селфи со звездой сделала ее поклонница на премьере фильма "Грозовой перевал". На кадре пользователи заметили естественные детали внешности Робби — морщины и небольшие покраснения на коже лица.
Часть аудитории отреагировала резко. В комментариях появились высказывания о том, что это "самое ужасное фото актрисы", советы удалить снимок, а также предположения о влиянии возраста, солнца и образа жизни. Некоторые пользователи заявляли, что звезда "быстро постарела" или нуждается в смене ухода за кожей.
Однако многие встали на защиту актрисы. Поклонники подчеркнули, что Робби выглядит привлекательно и естественно, а наличие морщин — нормальная часть жизни. В комментариях отмечали, что "живая кожа лучше фильтров", а отказ от ботокса и филлеров только подчеркивает индивидуальность и естественную красоту актрисы.
11:00:00 11-02-2026
Вообще, кто это?
12:34:51 11-02-2026
Гость (11:00:00 11-02-2026) Вообще, кто это?... Волочкова местного разлива
12:49:55 11-02-2026
Гость (12:34:51 11-02-2026) Волочкова местного разлива... Ну что то есть схожее
13:11:49 11-02-2026
Гость (11:00:00 11-02-2026) Вообще, кто это?... Написано же: пожилая дама с обвисшей кожей.
13:46:07 11-02-2026
Гость (13:11:49 11-02-2026) Написано же: пожилая дама с обвисшей кожей.... С отвисшими брылями
11:01:25 11-02-2026
Ой,свят,свят.
11:04:15 11-02-2026
Ни одного фильма с ней не знаю, не видел и не хочу.
16:34:51 11-02-2026
Гость (11:04:15 11-02-2026) Ни одного фильма с ней не знаю, не видел и не хочу....
Начну издалека, чтобы вас не травмировать. Чехословакия распалась
11:11:22 11-02-2026
О боже, люди в интернете увидели неотфотошопленное фото реальной женщины и пришли в ужас 🤣
11:14:24 11-02-2026
Гость (11:11:22 11-02-2026) О боже, люди в интернете увидели неотфотошопленное фото реал... С чего она реальная? Там у них всё искусственное, даже титьки.