"Самое ужасное ее фото". Селфи Марго Робби без фильтров стало темой обсуждения в соцсетях

Многие встали на защиту актрисы

11 февраля 2026, 10:54, ИА Амител

Селфи Марго Робби / Источник: соцсети

В соцсетях разгорелась дискуссия вокруг фотографии австралийской актрисы Марго Робби без ретуши и фильтров. Снимок, который быстро стал вирусным, и комментарии к нему появились в X.

Селфи со звездой сделала ее поклонница на премьере фильма "Грозовой перевал". На кадре пользователи заметили естественные детали внешности Робби — морщины и небольшие покраснения на коже лица.

Часть аудитории отреагировала резко. В комментариях появились высказывания о том, что это "самое ужасное фото актрисы", советы удалить снимок, а также предположения о влиянии возраста, солнца и образа жизни. Некоторые пользователи заявляли, что звезда "быстро постарела" или нуждается в смене ухода за кожей.

Однако многие встали на защиту актрисы. Поклонники подчеркнули, что Робби выглядит привлекательно и естественно, а наличие морщин — нормальная часть жизни. В комментариях отмечали, что "живая кожа лучше фильтров", а отказ от ботокса и филлеров только подчеркивает индивидуальность и естественную красоту актрисы.