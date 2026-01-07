Одна из самых красивых актрис России приехала праздновать Рождество на Алтай

Олеся Судзиловская — красотка!

07 января 2026, 15:30, ИА Амител

Актриса Олеся Судзиловская / Фото: кадр из фильма

Актриса Олеся Судзиловская проводит новогодние выходные на Алтае. Как следует из ее социальных сетей, в праздничные дни она отдыхает в горах, катается на лыжах и делится впечатлениями от местной природы, отмечая красоту алтайских пейзажей и атмосферу зимнего отдыха. Судя по всему, актриса отдыхает в одном из комплексов Республики Алтай.

Олеся Судзиловская хорошо знакома зрителям по ролям в популярных проектах, среди которых сериалы "Бандитский Петербург", "Орлова и Александров", "Девушки с Макаровым" и "Домашний арест".

Судзиловская родилась 20 мая 1974 года в Зеленограде. С раннего детства занималась художественной гимнастикой и даже входила в сборную Москвы, однако из-за травмы была вынуждена оставить спорт. Интерес к сцене привел ее в Школу-студию МХАТ, которую она окончила в 1997 году, обучаясь на курсе Олега Табакова.

Еще будучи студенткой Судзиловская начала сниматься в кино и играть в театре. Широкую известность ей принесла роль в сериале "Бандитский Петербург", после чего актриса стала востребованной в телевизионных и кинопроектах. В ее фильмографии – десятки ролей в драмах, комедиях и исторических лентах, включая "Орлова и Александров", "Домашний арест", "Девушки с Макаровым".

Помимо кино, Олеся активно работает в театре, участвует в телепроектах и благотворительных инициативах. Судзиловская неоднократно отмечалась профессиональными наградами и по праву считается одной из самых узнаваемых и разноплановых актрис российского экрана.