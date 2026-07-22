Самолет рейса Сургут — Барнаул вернулся в аэропорт вылета из-за сбоя системы
Уральская транспортная прокуратура начала проверку
22 июля 2026, 14:42, ИА Амител
Экипаж самолета АТR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявшего рейс по маршруту Сургут — Барнаул, принял решение о вынужденном возвращении на аэродром вылета. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Причиной стала некорректная работа одной из систем воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме.
«Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам которых будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований к техническому обслуживанию авиационной техники, действиям экипажа при возникновении нештатной ситуации», — сообщили в надзорном органе.
Прокуратура взяла на контроль соблюдение авиакомпанией обязательных норм обслуживания пассажиров несостоявшегося рейса.
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