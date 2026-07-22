Уральская транспортная прокуратура начала проверку

22 июля 2026, 14:42, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Экипаж самолета АТR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявшего рейс по маршруту Сургут — Барнаул, принял решение о вынужденном возвращении на аэродром вылета. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Причиной стала некорректная работа одной из систем воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме.

«Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам которых будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований к техническому обслуживанию авиационной техники, действиям экипажа при возникновении нештатной ситуации», — сообщили в надзорном органе.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение авиакомпанией обязательных норм обслуживания пассажиров несостоявшегося рейса.