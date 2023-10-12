Прием заявок завершится сегодня в полночь

12 октября 2023, 12:43, ИА Амител

Статуэтка "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Почти месяц прошел с тех пор, как информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул открыли прием заявок на участие в премии "Народный знак качества – 2023". Пришло время завершить первый этап – успевайте заявить любимую компанию сегодня, 12 октября, до 23:59.

Как подать заявку?

Предлагайте вашего участника на сайте в любой из 15 номинаций. Вы можете заявить компанию даже во всех номинациях, но в каждой – только одну. Главное условие – организация должна быть зарегистрирована в Алтайском крае.

Кстати, за сутки до окончания первого этапа подано уже более 7,5 тыс. заявок, номинировано 460 компаний.

Что делать, если подать заявку не получается?

Чтобы голосование было честным, мы отключили возможность проголосовать с включенным VPN*. Также убедитесь, что с вашего IP-адреса* еще никто не голосовал – если вы открыли сайт на рабочем месте или в кафе. Подробнее мы написали об этом здесь.

Что будет дальше?

Мы сформируем шорт-листы с 10 самыми упоминаемыми участниками в каждой из номинаций. 18 октября вы увидите их на сайте и сможете проголосовать за одну компанию, а 21 ноября мы назовем имена победителей.

Успевайте оставить заявку сегодня – возможно, именно ваш голос позволит компании принять участие в премии. Давайте вместе выберем компании, которые действительно любим! И пусть награда найдет своих героев.

Альфа-Банк – стратегический партнер проекта.

Альфа Банк – масштабная финансовая группа, запустившая офисы будущего с открытым пространством, современными технологиями, комфортом для людей и совершенно новым процессом обслуживания. Предлагает полную линейку финансовых продуктов и сервисов для всех категорий клиентов и входит в тройку лидеров по работе с частными лицами.



Генеральный партнер проекта "Жилищная инициатива".

"Жилищная инициатива": "Строим город, в котором хочется жить!"

*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ); VPN (ВэПэЭн); IP-адрес (АйПи-адрес); Wi-Fi (Вай-Фай).