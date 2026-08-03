Сексолог посоветовала общаться с партнером во время близости
Эксперт рекомендует уделять больше времени прелюдии
03 августа 2026, 16:48, ИА Амител
Сексолог Рафаэль Брага поделился советами для женщин, которые хотят избежать дискомфорта во время секса с партнером крупного телосложения. Рекомендации эксперт озвучил в беседе с изданием Metropoles, передает Lenta.ru.
Специалист подчеркивает важность тщательной прелюдии. По словам Браги, она нужна не только для возбуждения, но и для того, чтобы женское тело "почувствовало себя в безопасности". Эксперт предупредил, что если женщина напряжена или опасается боли, ее тело инстинктивно "замирает", и именно это становится причиной дискомфорта.
Не менее значимым Брага считает право женщины контролировать процесс. Для этого, как отмечает сексолог, критически важно общаться с партнером непосредственно во время интимной близости.
17:41:09 03-08-2026
Раз, раз, раз, два, три! Прямо!
17:54:36 03-08-2026
Сказали же, надо общаться с партнером, наверное, с партнером по бизнесу по телефону...)
18:04:00 03-08-2026
С партнёром крупного телосложения, это в каком месте крупное?)
20:40:13 03-08-2026
Может и обидеться, когда в порыве случайно назовешь чужим именем.
22:38:41 03-08-2026
ДМВ (20:40:13 03-08-2026) Может и обидеться, когда в порыве случайно назовешь чужим им... Называй всх зайкой, котиком и т.п., чтобы избежать ошибок)))