Сексолог посоветовала общаться с партнером во время близости

Эксперт рекомендует уделять больше времени прелюдии

03 августа 2026, 16:48, ИА Амител

Мужчина и женщина отдыхают / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Сексолог Рафаэль Брага поделился советами для женщин, которые хотят избежать дискомфорта во время секса с партнером крупного телосложения. Рекомендации эксперт озвучил в беседе с изданием Metropoles, передает Lenta.ru.

Специалист подчеркивает важность тщательной прелюдии. По словам Браги, она нужна не только для возбуждения, но и для того, чтобы женское тело "почувствовало себя в безопасности". Эксперт предупредил, что если женщина напряжена или опасается боли, ее тело инстинктивно "замирает", и именно это становится причиной дискомфорта.

Не менее значимым Брага считает право женщины контролировать процесс. Для этого, как отмечает сексолог, критически важно общаться с партнером непосредственно во время интимной близости.