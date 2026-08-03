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Сексолог посоветовала общаться с партнером во время близости

Эксперт рекомендует уделять больше времени прелюдии

03 августа 2026, 16:48, ИА Амител

Мужчина и женщина отдыхают / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Мужчина и женщина отдыхают / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Сексолог Рафаэль Брага поделился советами для женщин, которые хотят избежать дискомфорта во время секса с партнером крупного телосложения. Рекомендации эксперт озвучил в беседе с изданием Metropoles, передает Lenta.ru.

Специалист подчеркивает важность тщательной прелюдии. По словам Браги, она нужна не только для возбуждения, но и для того, чтобы женское тело "почувствовало себя в безопасности". Эксперт предупредил, что если женщина напряжена или опасается боли, ее тело инстинктивно "замирает", и именно это становится причиной дискомфорта.

Не менее значимым Брага считает право женщины контролировать процесс. Для этого, как отмечает сексолог, критически важно общаться с партнером непосредственно во время интимной близости.

Фото: pxhere.com

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НОВОСТИЗдоровье

советы эксперта мужчины и женщины
       

Комментарии 5

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Гость

17:41:09 03-08-2026

Раз, раз, раз, два, три! Прямо!

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Гость

17:54:36 03-08-2026

Сказали же, надо общаться с партнером, наверное, с партнером по бизнесу по телефону...)

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Гость

18:04:00 03-08-2026

С партнёром крупного телосложения, это в каком месте крупное?)

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ДМВ

20:40:13 03-08-2026

Может и обидеться, когда в порыве случайно назовешь чужим именем.

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Гость

22:38:41 03-08-2026

ДМВ (20:40:13 03-08-2026) Может и обидеться, когда в порыве случайно назовешь чужим им... Называй всх зайкой, котиком и т.п., чтобы избежать ошибок)))

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