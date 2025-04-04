Семейная ипотека на "вторичку": где на Алтае работает обновленная программа покупки жилья

Воспользоваться льготой возможно лишь один раз

04 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Строительство дома в Барнауле / Фото: amic.ru

С 1 апреля возможности семей, которые планируют покупку жилья, выросли. Программа семейной ипотеки отныне распространяется не только на строящиеся квартиры, но и на вторичные. Однако это условие действует не повсеместно, а лишь в малых городах с населением менее 50 тыс. человек, где возводят не более двух домов. При этом далеко не вся "вторичка" подпадает под условия программы. Какое именно жилье можно купить с господдержкой – в материале amic.ru.

Без ажиотажа

Условия семейной ипотеки меняли неоднократно. Программа, заработавшая в 2018 году, изначально распространялась только на квартиры у застройщиков. Затем на средства господдержки разрешили строить частные дома (либо приобретать у юрлица), а также покупать земельный участок.

Теперь семейную ипотеку распространили и на вторичное жилье, однако ограниченно. Цель нововведения – улучшить жилищные условия семей, которые проживают в населенных пунктах, где практически не строят новые дома.

В Алтайском крае требованиям программы соответствуют Змеиногорск, Славгород, Камень-на-Оби, Горняк, Алейск, Заринск, Рубцовск и Яровое. При этом купить можно квартиры в домах, которые не старше 20 лет и не признаны аварийными. Это очень ограничивающий фактор, считают эксперты.

"В малых городах сейчас новое жилье не строят, а варианты "новой вторички" единичные. Поэтому объектов, подпадающих под условия программы, очень мало. Соответственно, к росту рынка это вряд ли приведет, особого ажиотажа не будет", – считает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

Однако цены на квартиры в этом "редком" жилье могут вырасти, предполагает риелтор. Вслед "подтянутся" и остальные вторичные дома. Тогда Заринск, Камень-на-Оби, Рубцовск и другие населенные пункты станут интересны девелоперам.

"Возможно, через какое-то время строителям будет интересно зайти в эти города с проектами. Вот в этом случае на рынке недвижимости произойдет оживление", – уверен Константин Никитеев.

Справка

Право на семейную ипотеку по ставке 6% годовых имеют семьи, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно. Купить квартиру на вторичном рынке по программе можно лишь один раз.

Стройки – городам

Еще лет семь-десять назад многоквартирное жилье возводили в Барнауле, единичные новостройки "вырастали" в Бийске и Новоалтайске. Недавно к этому списку добавилась и Белокуриха, где, согласно информации "Дом.рф", в 2023 году сдали два многоквартирных дома, а сейчас возводят еще три ЖК.

В Бийске также отмечен строительный бум. В 2018 году в наукограде завершили четыре дома, в 2019-м – один, два – в 2021-м и три – в 2024-м. Сейчас в Бийске возводят шесть многоквартирных домов, еще несколько – в планах.

В Новоалтайске с 2018 года по начало 2025-го возвели 27 ЖК. Десять домов сейчас находятся на стадии строительства.