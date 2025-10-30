НОВОСТИОбщество

Семья пропавшего в августе пловца Свечникова назначила награду в 1 млн рублей

По данным источников, мать пловца в настоящее время находится в Стамбуле, где активно занимается поисками сына

30 октября 2025, 18:00, ИА Амител

Пловец Николай Свечников / Фото: Shot
Пловец Николай Свечников / Фото: Shot

Родственники российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва "Босфор 2025" в Стамбуле в конце августа, объявили награду в 1 миллион рублей за информацию о его местонахождении, сообщает Shot. С момента исчезновения спортсмена прошло более двух месяцев.

По данным источников, мать пловца в настоящее время находится в Стамбуле, где активно занимается поисками сына и пытается выяснить статус поисковых мероприятий. Параллельно семья подала иск к организаторам соревнований, рассчитывая в ходе судебного процесса установить все обстоятельства произошедшего.

Награда в 500 тысяч лир (эквивалент 1 миллиона рублей) призвана стимулировать местных жителей и участников поисков предоставить любую информацию, которая может помочь в обнаружении пропавшего атлета.

Согласно одной из версий, Свечникову стало плохо во время заплыва, и течение могло снести его под одну из набережных в районе моста Султана Фатиха. По другой версии, Свечников мог сознательно скрыться. Криминалист Михаил Игнатов заявил, что большое скопление участников и судов во время заплыва создает благоприятные условия для того, чтобы незаметно уйти в сторону и затеряться.

Ранее алтайская пловчиха Данажан Киспаева рассказала amic.ru, что стартовала с одной лодки с пропавшим в Босфоре россиянином. В день заплыва испортилась погода: лил сильный дождь, поднялся ветер и волны.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

18:39:21 30-10-2025

ну утоп и съела живность, это дело недели. чего там искать-то?!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:31 30-10-2025

Свалил давно в лучшую жизнь от родственничков

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров