Семья пропавшего в августе пловца Свечникова назначила награду в 1 млн рублей

30 октября 2025, 18:00, ИА Амител

Пловец Николай Свечников / Фото: Shot

Родственники российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва "Босфор 2025" в Стамбуле в конце августа, объявили награду в 1 миллион рублей за информацию о его местонахождении, сообщает Shot. С момента исчезновения спортсмена прошло более двух месяцев.

По данным источников, мать пловца в настоящее время находится в Стамбуле, где активно занимается поисками сына и пытается выяснить статус поисковых мероприятий. Параллельно семья подала иск к организаторам соревнований, рассчитывая в ходе судебного процесса установить все обстоятельства произошедшего.

Награда в 500 тысяч лир (эквивалент 1 миллиона рублей) призвана стимулировать местных жителей и участников поисков предоставить любую информацию, которая может помочь в обнаружении пропавшего атлета.

Согласно одной из версий, Свечникову стало плохо во время заплыва, и течение могло снести его под одну из набережных в районе моста Султана Фатиха. По другой версии, Свечников мог сознательно скрыться. Криминалист Михаил Игнатов заявил, что большое скопление участников и судов во время заплыва создает благоприятные условия для того, чтобы незаметно уйти в сторону и затеряться.

Ранее алтайская пловчиха Данажан Киспаева рассказала amic.ru, что стартовала с одной лодки с пропавшим в Босфоре россиянином. В день заплыва испортилась погода: лил сильный дождь, поднялся ветер и волны.