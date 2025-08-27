Российский пловец Свечников мог сбиться с маршрута во время заплыва по Босфору

По словам турецкого спортсмена, Свечников плыл осознанно, зная свою цель

27 августа 2025, 22:35, ИА Амител

На море / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Российский пловец Николай Свечников, участвовавший в массовом заплыве в Босфоре, временно сбился с маршрута при пересечении пролива. Об этом пишет издание Milliyet.

Об этом заявил другой участник соревнований – турок Хаяти Шамильоглу. По его словам, он встретил пловца во время заплыва, после чего попытался ему указать, что он плывет не в ту сторону.

«Он услышал меня, вроде бы понял, но сделал жест, как бы говоря: "Я знаю, что делаю, не вмешивайся", и продолжил плыть в том же направлении. Он был очень сильным пловцом. Странно, что этот пловец не был виден дежурным катерам. Думаю, пловец вышел на берег и не утонул. Он плыл осознанно, зная свою цель. Он не выглядел дезориентированным в этом смысле», – заявил Хаяти.

Ранее алтайская пловчиха Данажан Киспаева рассказала amic.ru, что стартовала с одной лодки с пропавшим в Босфоре россиянином. В день заплыва испортилась погода: лил сильный дождь, поднялся ветер и волны.