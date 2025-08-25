Знакомые пловца утверждают, что после соревнований пропали и его вещи

25 августа 2025, 08:07, ИА Амител

Пловец Николай Свечников / Фото: соцсети

29-летний российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время заплыва "Босфор 2025", который проходил в Стамбуле. Он стартовал одним из первых, но уже спустя 500–600 метров его потеряли из вида. Об этом сообщает Shot.

Как уточняет Telegram-канал, в заплыве на 6,5 километра участвовали 2800 человек, включая Свечникова – тренера и КМС по плаванию. Однако к финишу пришли все, кроме него. При этом, по данным источника, исчезновение спортсмена заметили только спустя 12 часов. Сейчас пловца ищут организаторы заплыва и стамбульская полиция.

Согласно одной из версий, Свечников мог выбиться из сил около первого моста, либо у него могла случиться судорога. По информации Shot, во время состязания наблюдались проблемы со спасательными шлюпками – на середине пути их просто не было. Пловцы также рассказали о сильном попутном течении. Так, один из участников отметил, что рассчитывал проплыть 6,5 километра за один час или 1 час 20 минут, однако в этом году он преодолел расстояние за 1 час 46 минут.

Со слов спортсменов, во время заплыва они видели похожего человека, плывущего на спине. Еще одна версия гласит, что его могло унести течением на другой берег. При этом знакомые Свечникова утверждают, что после соревнований его вещей нигде не было.