Алтайская пловчиха стартовала с одной лодки с пропавшим в Босфоре россиянином

25 августа 2025, 22:28, ИА Амител

Море / Фото: unsplash.com / Thomas Vimare

Спортсменка из Алтайского края Данажан Киспаева стартовала с одного корабля с пловцом Николаем Свечниковым, который пропал во время заплыва через Босфор. В беседе с amic.ru она рассказала, что в день заплыва испортилась погода – лил сильный дождь, поднялся ветер и волны.

По словам девушки, многие пловцы отказались стартовать из-за погодных условий и сошли с дистанции.

«Вот Николая мы видели, он вместе с нами стартовал, он стартовал в нашей возрастной группе, он был с нами на корабле. Да, он являлся тренером, он был кандидатом в мастера спорта, и экипировка у него была спортивная, в принципе, он такой крупный молодой человек», – рассказала Киспаева.

По ее словам, в этом году на Босфоре не было попутного течения, на которое рассчитывали пловцы. Большинство людей из-за этой причины не финишировали. Кроме того, мнение о том, что профессионалы лучше выносят открытую воду, – большое заблуждение.

«Тут очень много нюансов в виде волн, ветра, солнца, которое слепит, соленая вода, масштабы другие. Те, кто привык плавать в бассейне и видеть кафель или просто от бортика к бортику плавать, получают совсем другие ощущения. Я знаю много спортсменов из бассейна, которые, попадая в открытую воду, теряются. У них случаются панические атаки», – рассказала Данажан.

Соревнования на открытой воде в России, на Волге, где Киспаева участвовала месяц назад, были организованы лучше – со спортсменами рядом были корабли сопровождения. Однако и там случился прецедент – погиб 46-летний мужчина.

«Ему стало плохо в воде, он подал сигнал, его вытащили на корабль, довезли до берега, отправили в реанимацию, и он там уже скончался. Там хотя бы можно было попросить о помощи. А здесь лично я на своем опыте этого не почувствовала. Просто вот была в толще воды абсолютно одна. Я не удивлена, что такая ситуация случилась, учитывая, что были большие волны, в начале старта было очень пасмурно», – заявила жительница Алтайского края.

О том, что один из спортсменов не финишировал, стало известно через пару часов после окончания заплыва. Друг, с которым прибыл Николай, улетел сразу после окончания и лишь после стал искать его. У пловцов были чипы, но определить местоположение по ним невозможно – с помощью них лишь фиксируют маршрут от магнитной ленты старта и до финиша.

Напомним, что заплыв прошел 24 августа. Как сообщали СМИ, 29-летний российский пловец Николай Свечников пропал без вести – по одной из версий, он мог выбиться из сил или у него случилась судорога.