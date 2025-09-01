Жена пропавшего в Босфоре россиянина хочет подать в суд на организаторов заплыва
Сейчас иском занимается адвокат
01 сентября 2025, 21:30, ИА Амител
Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова готовит иск в суд против организаторов заплыва через Босфор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственницу супруги Свечникова, Алену Караман.
«Антонина требует подать иск. Сейчас этим занимается адвокат, всех подробностей раскрывать не могу», – рассказала она.
Напомним, Свечников пропал без вести во время заплыва "Босфор-2025", который проходил в Стамбуле. Он стартовал одним из первых, но уже спустя 500–600 метров его потеряли из вида.
Ранее алтайская пловчиха Данажан Киспаева рассказала amic.ru, что стартовала с одной лодки с пропавшим в Босфоре россиянином. В день заплыва испортилась погода: лил сильный дождь, поднялся ветер и волны.
21:53:12 01-09-2025
Вон барнаульская Магрипа Харипуллаевна доплыла
А этот тренер по плаванью КМС и не доплыл
Ищите бабу.
23:11:12 01-09-2025
Мужик, по-ходу, от таких въедливых с юридической точки зрения родственников и уплыл...
🤣
00:32:16 02-09-2025
Видимо, такая комбинация и была задумана.
02:11:29 02-09-2025
странная семейка. один молодой отец кидается тонуть, вторая молодая мать под угрозой потери молока занимается фигнёй по проигрышному заведомо делу с заплывами... что за