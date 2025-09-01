НОВОСТИПроисшествия

Жена пропавшего в Босфоре россиянина хочет подать в суд на организаторов заплыва

Сейчас иском занимается адвокат

01 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова готовит иск в суд против организаторов заплыва через Босфор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственницу супруги Свечникова, Алену Караман. 

«Антонина требует подать иск. Сейчас этим занимается адвокат, всех подробностей раскрывать не могу», – рассказала она. 

Напомним, Свечников  пропал без вести во время заплыва "Босфор-2025", который проходил в Стамбуле. Он стартовал одним из первых, но уже спустя 500–600 метров его потеряли из вида.

Ранее алтайская пловчиха Данажан Киспаева рассказала amic.ru, что стартовала с одной лодки с пропавшим в Босфоре россиянином. В день заплыва испортилась погода: лил сильный дождь, поднялся ветер и волны.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

21:53:12 01-09-2025

Вон барнаульская Магрипа Харипуллаевна доплыла
А этот тренер по плаванью КМС и не доплыл
Ищите бабу.

Avatar Picture
Кхм...

23:11:12 01-09-2025

Мужик, по-ходу, от таких въедливых с юридической точки зрения родственников и уплыл...
🤣

Avatar Picture
Гость

00:32:16 02-09-2025

Видимо, такая комбинация и была задумана.

Avatar Picture
Гость

02:11:29 02-09-2025

странная семейка. один молодой отец кидается тонуть, вторая молодая мать под угрозой потери молока занимается фигнёй по проигрышному заведомо делу с заплывами... что за

