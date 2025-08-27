Сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина обнаружен в воде

Поиски 29-летнего россиянина продолжаются уже четвертые сутки

27 августа 2025, 14:40, ИА Амител

Пловец Николай Свечников / Фото: Shot

Обнаружен сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через пролив Босфор. Сигнал поступает из акватории пролива, предположительно – с первой половины дистанции, где спортсмену стало плохо, пишет Shot. По свидетельствам очевидцев, в этом месте Свечников уже с трудом плыл брассом и мог утонуть.

Поиски 29-летнего россиянина продолжаются уже четвертые сутки. В операции задействованы профессиональные водолазы, вертолет и сотни добровольцев. Инцидент произошел 24 августа во время спортивного мероприятия.

Супруга Свечникова, находившаяся с ним в Турции, вылетела в Россию вечером 26 августа. Дома у женщины остался маленький сын, которому не исполнилось и года. Семья ожидает новостей от спасателей, продолжающих поисковую операцию в акватории Босфора.

Ранее сообщалось, что Свечников участвовал в заплыве в составе группы спортсменов, но начал отставать из-за ухудшения самочувствия. Спасатели хотели помочь, но не нашли его.