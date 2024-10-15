Сергей Безруков передал барнаульскому "Зазеркалью" привет
Актер пожелал театралам и театру "всего самого хорошего"
15 октября 2024, 10:15, ИА Амител
Занавес / Фото: https://pxhere.com
Главный режиссер краевого театра кукол "Сказка" Дмитрий Шишанов проходит обучение под руководством Сергея Безрукова в Москве, сообщают "Вести Алтай".
Вместе они записали видеообращение к театральному фестивалю "Зазеркалье", который проходит в Барнауле с 11 по 16 октября.
"Зазеркалью" привет огромный, хорошей программы! Всем участникам привет огромный и всего самого хорошего!" – пожелал на видео Безруков.
В "Зазеркалье" участвуют 12 театральных коллективов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сургута и других городов страны. Хедлайнером стал крупнейший в России и в мире Театр кукол им. Сергея Образцова из Москвы.
10:26:48 15-10-2024
А кто такой этот Сергей? Первый раз слышу.
14:07:45 15-10-2024
Гость (10:26:48 15-10-2024) А кто такой этот Сергей? Первый раз слышу.... Да это вообще не важно. Кто-то кому-то передал привет. Кто-то об этом зачем-то написал. Кто-то прочитал. Ни ты не известен никому, ни этот Сергей.
14:37:16 15-10-2024
Гость (10:26:48 15-10-2024) А кто такой этот Сергей? Первый раз слышу.... Тоже про такого первый раз слышу.
10:47:17 15-10-2024
Граждане! Кому передать привет и пожелать всего хорошего? Обращайтесь, но денег нет. Так что вы уж сами как то там. Держитесь!