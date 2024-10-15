Сергей Безруков передал барнаульскому "Зазеркалью" привет

Актер пожелал театралам и театру "всего самого хорошего"

15 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Занавес / Фото: https://pxhere.com

Главный режиссер краевого театра кукол "Сказка" Дмитрий Шишанов проходит обучение под руководством Сергея Безрукова в Москве, сообщают "Вести Алтай".

Вместе они записали видеообращение к театральному фестивалю "Зазеркалье", который проходит в Барнауле с 11 по 16 октября.

"Зазеркалью" привет огромный, хорошей программы! Всем участникам привет огромный и всего самого хорошего!" – пожелал на видео Безруков.

В "Зазеркалье" участвуют 12 театральных коллективов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сургута и других городов страны. Хедлайнером стал крупнейший в России и в мире Театр кукол им. Сергея Образцова из Москвы.