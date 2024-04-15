Сеть магазинов "Калина-Малина" ищет фермеров для приобретения натуральной продукции

И приглашает производителей продуктов из Барнаула и Алтайского края на бесплатную встречу

15 апреля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KDUkM

Корзина с продуктами / Фото: сеть фермерских магазинов "Калина-Малина"

Сеть новых магазинов "Калина-Малина" ищет фермеров. 18 апреля 2024 года "Калина-Малина" проведет бесплатную встречу для всех производителей продуктов из Барнаула и Алтайского края.

Спикером на мероприятии выступит Антон Мелков, руководитель направления развития фермерства. Он расскажет о сотрудничестве кооператива "Калина-Малина" с фермерами. А также о том, как сеть развивает малых фермеров из Сибири, какой выгодный сбыт производимой ими продукции предлагает и как помогает развиваться с помощью Фонда поддержки фермеров.

Место встречи: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19 ("Мой бизнес").

Дата: 18 апреля 2024 года в 14:00.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке .

ИП Волков А. П.

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