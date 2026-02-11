Шорох выдал девушку в Барнауле, пытавшуюся очень тихо украсть золотую цепочку

Она специально приехала в соседний город, чтобы совершить преступление

11 февраля 2026, 11:47, ИА Амител

Девушка в ювелирном магазине / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае задержали 22-летнюю жительницу Новосибирска, которая в Барнауле пыталась украсть золотую цепочку и деньги в одной из ювелирных мастерских, сообщает региональное МВД.

«В павильоне находился сотрудник магазина. В какой-то момент он отлучился в служебное помещение по рабочим делам, в это время услышал в основной комнате шорох», — рассказали в ведомстве.

Мужчина вышел из подсобного помещения и увидел, как незнакомая девушка забрала из кассы 31 тыс. рублей и золотую цепочку. Причиненный ущерб составил 81 тыс. рублей.

Правоохранители задержали злоумышленницу. Как оказалось, она специально приехала в Барнаул из Новосибирска, чтобы совершить преступление. Похищенные деньги и ювелирное изделие изъять не удалось.

Девушке грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба".

