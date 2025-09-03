НОВОСТИПроисшествия

В Томске девушки украли лотерейные билеты на миллион рублей и не выиграли

Сейчас они находятся под подпиской о невыезде

03 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых продавщиц, которые похитили лотерейные билеты на сумму почти миллион рублей, сообщает "МВД Медиа".

Девушки 18 и 19 лет в течение нескольких месяцев систематически воровали билеты в надежде сорвать крупный куш.

Их авантюра провалилась: за все время им удалось выиграть лишь незначительные суммы, которые были потрачены на личные нужды. Общий ущерб торговой точке оценили в миллион рублей.

После возбуждения уголовного дела подозреваемые частично возместили ущерб и дали подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Комментарии 6

Гость
Гость

17:04:23 03-09-2025

они не просто тупенькие но и верят в лотерейки

  21 Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:22:00 03-09-2025

Вот все, что нам надо знать о шансе выиграть миллион. Или квартиру в Москве.

  21 Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:23:08 03-09-2025

ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ!
Украли на миллион рублей! И...(((

  15 Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:26:51 03-09-2025

Отлично доказали что в лотереях не выигрывают. А если выигрывают то копейки

  21 Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:52:30 03-09-2025

Это народные герои! Представить к награде "За разоблачение шайки лотерейщиков".

  26 Нравится
Ответить
Asda
Asda

05:20:18 05-09-2025

Томск город образованных опять прославился

  0 Нравится
Ответить
