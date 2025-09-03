В Томске девушки украли лотерейные билеты на миллион рублей и не выиграли

Сейчас они находятся под подпиской о невыезде

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых продавщиц, которые похитили лотерейные билеты на сумму почти миллион рублей, сообщает "МВД Медиа".

Девушки 18 и 19 лет в течение нескольких месяцев систематически воровали билеты в надежде сорвать крупный куш.

Их авантюра провалилась: за все время им удалось выиграть лишь незначительные суммы, которые были потрачены на личные нужды. Общий ущерб торговой точке оценили в миллион рублей.

После возбуждения уголовного дела подозреваемые частично возместили ущерб и дали подписку о невыезде. Расследование продолжается.