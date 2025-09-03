В Томске девушки украли лотерейные билеты на миллион рублей и не выиграли
Сейчас они находятся под подпиской о невыезде
03 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Томске возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых продавщиц, которые похитили лотерейные билеты на сумму почти миллион рублей, сообщает "МВД Медиа".
Девушки 18 и 19 лет в течение нескольких месяцев систематически воровали билеты в надежде сорвать крупный куш.
Их авантюра провалилась: за все время им удалось выиграть лишь незначительные суммы, которые были потрачены на личные нужды. Общий ущерб торговой точке оценили в миллион рублей.
После возбуждения уголовного дела подозреваемые частично возместили ущерб и дали подписку о невыезде. Расследование продолжается.
17:04:23 03-09-2025
они не просто тупенькие но и верят в лотерейки
17:22:00 03-09-2025
Вот все, что нам надо знать о шансе выиграть миллион. Или квартиру в Москве.
17:23:08 03-09-2025
ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ!
Украли на миллион рублей! И...(((
17:26:51 03-09-2025
Отлично доказали что в лотереях не выигрывают. А если выигрывают то копейки
17:52:30 03-09-2025
Это народные герои! Представить к награде "За разоблачение шайки лотерейщиков".
05:20:18 05-09-2025
Томск город образованных опять прославился