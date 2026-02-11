Shot: погибший при стрельбе в техникуме в Анапе охранник закрыл собой студентов от пуль

Пострадали при стрельбе, по данным канала, библиотекарь и студент

11 февраля 2026, 22:00, ИА Амител

Погибший при стрельбе в техникуме в Анапе охранник / Фото: Telegram-канал Shot

55-летний охранник, погибший при стрельбе в холле техникума в Анапе, закрыл собой студентов от пуль, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, среди пострадавших — библиотекарь и студент.

«Охранника студенты с любовью называли дядей Колей, уважительно к нему относились. Его смерть стала для учащихся большим горем. У мужчины осталась семья — жена и дочка. За жизнь библиотекаря сейчас борются врачи», — говорится в публикации.

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, стрелявший задержан. По данным ведомства, стрельбу в холле техникума открыл обучающийся там студент. Возбуждено уголовное дело.