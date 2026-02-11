НОВОСТИПроисшествия

Shot: погибший при стрельбе в техникуме в Анапе охранник закрыл собой студентов от пуль

Пострадали при стрельбе, по данным канала, библиотекарь и студент

11 февраля 2026, 22:00, ИА Амител

Погибший при стрельбе в техникуме в Анапе охранник / Фото: Telegram-канал Shot
Погибший при стрельбе в техникуме в Анапе охранник / Фото: Telegram-канал Shot

55-летний охранник, погибший при стрельбе в холле техникума в Анапе, закрыл собой студентов от пуль, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, среди пострадавших — библиотекарь и студент.

«Охранника студенты с любовью называли дядей Колей, уважительно к нему относились. Его смерть стала для учащихся большим горем. У мужчины осталась семья — жена и дочка. За жизнь библиотекаря сейчас борются врачи», — говорится в публикации.

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, стрелявший задержан. По данным ведомства, стрельбу в холле техникума открыл обучающийся там студент. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

00:09:20 12-02-2026

Там Симонян чё-то вещала про денежные премии для героев. Ну так давай!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:08 12-02-2026

Гость (00:09:20 12-02-2026) Там Симонян чё-то вещала про денежные премии для героев. Ну ... Она еще сказала, что решать будем сама без жюри, кому давать. Ты Симонян? Нет? Ну знач не тебе решать, иди работай.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров