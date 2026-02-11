Стрельбу в холле техникума открыл обучающийся там студент

11 февраля 2026, 19:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Один человек погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительной информации, двое человек получили ранения средней тяжести.

«На данный момент есть один погибший, охранник, который первым принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в колледж. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По количеству пострадавших информация еще уточняется, уточнил губернатор.

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, стрелявший задержан. По данным ведомства, стрельбу в холле техникума открыл обучающийся там студент.

На месте происшествия работают правоохранители, выясняются обстоятельства происшествия и мотивы действий задержанного, добавили в ведомстве.