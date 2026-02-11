Один человек погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе
Стрельбу в холле техникума открыл обучающийся там студент
11 февраля 2026, 19:00, ИА Амител
Один человек погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительной информации, двое человек получили ранения средней тяжести.
«На данный момент есть один погибший, охранник, который первым принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в колледж. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По количеству пострадавших информация еще уточняется, уточнил губернатор.
Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, стрелявший задержан. По данным ведомства, стрельбу в холле техникума открыл обучающийся там студент.
На месте происшествия работают правоохранители, выясняются обстоятельства происшествия и мотивы действий задержанного, добавили в ведомстве.
19:24:53 11-02-2026
Какой нибудь мажор. Родителя отмажут. Деньги не пахнут....
06:19:37 12-02-2026
Гость (19:24:53 11-02-2026) Какой нибудь мажор. Родителя отмажут. Деньги не пахнут....... Мозг есть вообще? Мажор в техникуме? Ты прежде чем рот раскрывать - думал бы что произнесешь. Да и обычно подобными маньяками становятся социально отвергаемые подростки, и зачастую это связано с низким финансовым статусом семьи.
19:34:04 11-02-2026
Пора потихоньку запрещать все эти школы и техникумы. Каждую неделю ЧП
19:35:10 11-02-2026
Сами смакуют в СМИ эти нападения в учебных заведениях
А потом им вотсапы и телеги виноваты
20:29:30 11-02-2026
Что будут запрещать на этот раз? Среды? Феврали? Губки для посуды (а почему бы и не да)?
05:50:41 12-02-2026
Гость (20:29:30 11-02-2026) Что будут запрещать на этот раз? Среды? Феврали? Губки для п... Вы там по осторожнее, не надо чиновникам подсказывать.)) Весна скоро, сами справятся, возьмут и запретят ВСЁ)))
20:35:53 11-02-2026
Вчера в Анапе было землетрясение магнитудой 4,5 балла . Выделяемое электричество при землетрясениях могло на мозги повлиять . Общественный стресс , нужны были меры успокоить людей .
В интернете многие жаловались на трещины появившиеся в домах , выкладывали видео как всё шатается и качается .
00:13:29 12-02-2026
Гость (20:35:53 11-02-2026) Вчера в Анапе было землетрясение магнитудой 4,5 балла . Выде...
Не смешит людей! Какие трещины? Видели мы эти видео, там даже елочная мишура, свисающая с потолка, не качалась
20:57:53 11-02-2026
Ещё раз - чем чаще об этом буду писать, чем чаще будут происходить подобные ЧП.
00:32:30 12-02-2026
Гость (20:57:53 11-02-2026) Ещё раз - чем чаще об этом буду писать, чем чаще будут проис... Да-да, конечно. Это же происходит вовсе не из-за того, что детям дудят в уши про ненависть ко всем вокруг, кто хоть чем-то на тебя не похож. Надо просто запретить писать о нападениях, и все будет прекрасно.
06:21:20 12-02-2026
Гость (20:57:53 11-02-2026) Ещё раз - чем чаще об этом буду писать, чем чаще будут проис... Типа не увидел убийства - так значит его и не было? Очень удобная конструкция.
22:27:16 11-02-2026
Очередной обиженка?
23:02:30 11-02-2026
Соболезнования родным и близким погибшего охранника. Раненым пожелаю выздоровления.