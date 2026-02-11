НОВОСТИПроисшествия

Один человек погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе

Стрельбу в холле техникума открыл обучающийся там студент

11 февраля 2026, 19:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Один человек погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительной информации, двое человек получили ранения средней тяжести.

«На данный момент есть один погибший, охранник, который первым принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в колледж. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По количеству пострадавших информация еще уточняется, уточнил губернатор.

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, стрелявший задержан. По данным ведомства, стрельбу в холле техникума открыл обучающийся там студент.

На месте происшествия работают правоохранители, выясняются обстоятельства происшествия и мотивы действий задержанного, добавили в ведомстве.

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

19:24:53 11-02-2026

Какой нибудь мажор. Родителя отмажут. Деньги не пахнут....

Avatar Picture
Гость

06:19:37 12-02-2026

Гость (19:24:53 11-02-2026) Какой нибудь мажор. Родителя отмажут. Деньги не пахнут....... Мозг есть вообще? Мажор в техникуме? Ты прежде чем рот раскрывать - думал бы что произнесешь. Да и обычно подобными маньяками становятся социально отвергаемые подростки, и зачастую это связано с низким финансовым статусом семьи.

Avatar Picture
Гость

19:34:04 11-02-2026

Пора потихоньку запрещать все эти школы и техникумы. Каждую неделю ЧП

Avatar Picture
Гость

19:35:10 11-02-2026

Сами смакуют в СМИ эти нападения в учебных заведениях
А потом им вотсапы и телеги виноваты

Avatar Picture
Гость

20:29:30 11-02-2026

Что будут запрещать на этот раз? Среды? Феврали? Губки для посуды (а почему бы и не да)?

Avatar Picture
ВВП

05:50:41 12-02-2026

Гость (20:29:30 11-02-2026) Что будут запрещать на этот раз? Среды? Феврали? Губки для п... Вы там по осторожнее, не надо чиновникам подсказывать.)) Весна скоро, сами справятся, возьмут и запретят ВСЁ)))

Avatar Picture
Гость

20:35:53 11-02-2026

Вчера в Анапе было землетрясение магнитудой 4,5 балла . Выделяемое электричество при землетрясениях могло на мозги повлиять . Общественный стресс , нужны были меры успокоить людей .
В интернете многие жаловались на трещины появившиеся в домах , выкладывали видео как всё шатается и качается .

Avatar Picture
Гость

00:13:29 12-02-2026

Гость (20:35:53 11-02-2026) Вчера в Анапе было землетрясение магнитудой 4,5 балла . Выде...
Не смешит людей! Какие трещины? Видели мы эти видео, там даже елочная мишура, свисающая с потолка, не качалась

Avatar Picture
Гость

20:57:53 11-02-2026

Ещё раз - чем чаще об этом буду писать, чем чаще будут происходить подобные ЧП.

Avatar Picture
Гость

00:32:30 12-02-2026

Гость (20:57:53 11-02-2026) Ещё раз - чем чаще об этом буду писать, чем чаще будут проис... Да-да, конечно. Это же происходит вовсе не из-за того, что детям дудят в уши про ненависть ко всем вокруг, кто хоть чем-то на тебя не похож. Надо просто запретить писать о нападениях, и все будет прекрасно.

Avatar Picture
Гость

06:21:20 12-02-2026

Гость (20:57:53 11-02-2026) Ещё раз - чем чаще об этом буду писать, чем чаще будут проис... Типа не увидел убийства - так значит его и не было? Очень удобная конструкция.

Avatar Picture
Гость

22:27:16 11-02-2026

Очередной обиженка?

Avatar Picture
Гость

23:02:30 11-02-2026

Соболезнования родным и близким погибшего охранника. Раненым пожелаю выздоровления.

