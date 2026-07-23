Штормовое предупреждение о ливнях и граде объявили в Алтайском крае
Синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшие дни
23 июля 2026, 12:39, ИА Амител
Гроза в Барнауле / Фото предоставлено читателем amic.ru
В Алтайском крае действует штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр.
В регионе в течение суток 24 июля и ночью 25-го местами сохранятся сильные дожди, грозы, ливни, крупный град, шквалистый ветер до 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с и более.
При порывистом ветре МЧС рекомендует:
- переждать непогоду в капитальном строении;
- дома закрывать окна, в том числе на балконе;
- на улице обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями;
- не прятаться от сильного ветра около стен домов — возможно падение элементов конструкций крыш, фасадов зданий и других предметов;
- парковать автомобиль в гараже, а при его отсутствии — оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Во время грозы водителям советуют припарковаться. Ливни резко снижают видимость, ухудшается сцепление с дорожным полотном, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
Во время грозы также нельзя находиться у водоемов.
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