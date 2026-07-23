Штормовое предупреждение о ливнях и граде объявили в Алтайском крае

Синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшие дни

23 июля 2026, 12:39, ИА Амител

Гроза в Барнауле / Фото предоставлено читателем amic.ru

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр.

В регионе в течение суток 24 июля и ночью 25-го местами сохранятся сильные дожди, грозы, ливни, крупный град, шквалистый ветер до 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с и более.

При порывистом ветре МЧС рекомендует:

переждать непогоду в капитальном строении;

дома закрывать окна, в том числе на балконе;

на улице обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями;

не прятаться от сильного ветра около стен домов — возможно падение элементов конструкций крыш, фасадов зданий и других предметов;

парковать автомобиль в гараже, а при его отсутствии — оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Во время грозы водителям советуют припарковаться. Ливни резко снижают видимость, ухудшается сцепление с дорожным полотном, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Во время грозы также нельзя находиться у водоемов.