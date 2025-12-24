Большие штрафы. Как накажут работодателей за вызов на работу в новогодние праздники

Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за отказ работать в выходной день

24 декабря 2025, 17:42, ИА Амител

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в интервью ТАСС разъяснил правовые последствия для работодателей, привлекающих сотрудников к работе в новогодние праздники без их письменного согласия.

В Кодексе об административных правонарушениях РФ сказано, что за работу в праздники без соблюдения норм законодательства для организаций предусмотрены следующие санкции: первое нарушение – штраф от 30 000 до 50 000 рублей, повторное нарушение – штраф от 50 000 до 70 000 рублей.

Для ИП и должностных лиц первое нарушение обернется штрафом от 1000 до 5000 рублей, за повторное нарушение назначат штраф от 10 000 до 20 000 рублей.

Кроме того, должностное лицо, например, руководитель организации, вместо штрафа может быть дисквалифицировано на срок от одного до трех лет.

Также работодатель не вправе вызывать сотрудников на работу в праздничные дни исключительно по своему усмотрению. Обязательно требуется письменное согласие работника.

«Исключения составляют работы в условиях катастрофы или чрезвычайных обстоятельств, деятельность, связанная с обслуживанием населения, неотложные ремонтные работы и труд творческих работников. Также сотрудник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за отказ работать в выходной день. Невыход на работу в праздничный день без письменного согласия не считается дисциплинарным проступком. При этом работа в выходные и праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере», – говорится в публикации.

Напомним, в 2025–2026 годах новогодние праздники продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Этот период станет самым продолжительным за последние годы.

Ранее в Госдуме объяснили, почему 13-я зарплата не может быть обязательной.